Samsung Galaxy A42 - самый доступный 5G смартфон

По информации SamMobile Samsung разрабатывает 5G версию смартфона Galaxy A42 на следующий год, что опустит планку вхождения в 5G ещё ниже.Амбиции Samsung по поводу 5G ни для кого не секрет. Первым 5G телефоном корейского гиганта был Galaxy S10 5G. После этого последовали модели 5G в линейках Galaxy Note 10 и Galaxy 20.Samsung также представили варианты Galaxy A51 и Galaxy A71 среднего класса, которые поддерживают стандарт пятого поколения для мобильных сетей, чтобы сделать эту технологию более доступной, но оказывается компании этого всё ещё не достаточно.Поэтому Samsung начали разработку ещё более доступного смартфона с поддержкой 5G в серии Galaxy A 2021 года.Данное устройство имеет номер модели SM-A426B, которое соответствует международному варианту Galaxy A42 5G.Интересно, что пока нет никаких свидетельств о Galaxy A42 в не 5G варианте. Но это ни о чем не говорит, не-5G Galaxy A42, без сомнения, будет также выпущен. Хотя мы и приближаемся к времени, когда только 4G смартфоны перестанут выпускаться. Ведь 5G имеет поддержку сетей 4G, так что это только вопрос времени, когда 5G поглотит 4GИз того, что мы слышали, Galaxy A42 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти, что было бы замечательно для телефона этой категории, поскольку Galaxy A41 имеет 64 ГБ памяти. Он будет доступен в сером, черном и белом цветах.Также стоит отметить, что для утечек по среднему сегменту следующего года пока довольно рано, поэтому многое может измениться между сейчас и потом. Одно можно сказать наверняка, Samsung будет и дальше преодолевать барьер входа для 5G смартфонов.