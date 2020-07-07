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Xiaobai Wisdom Gate H1: первая умная дверь Xiaomi

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MobilZone
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Компания Сяоми уже несколько лет выпускает умные девайсы, которые призваны повысить безопасность жилища. К ним относятся умные дверные замки, комплект датчиков умного дома, есть даже умные видеозвонки (последней представленной моделью стал видеозвонок Xiaomi DoorBell 2).

Теперь же инженеры компании разработали собственную умную дверь, которая получила название Xiaobai Wisdom Gate H1. Для создания новинки потребовалось 15 месяцев, а в процессе испытаний было проведено свыше 300 тыс. тестов. Компания-производитель отмечает, что при разработке смарт-двери было зарегистрировано 28 патентов на различные технологии.

Конструкция двери отличается от привычных вариантов, так как дверное полотно состоит из двух частей разной ширины. Они могут открываться по отдельности или одновременно. Общие габариты составляют 2050х960х95 мм.

Вес двери Xiaomi составляет 85 кг, а в качестве основного материала используется нержавеющая сталь. Внутреннее пространство заполнено звукопоглощающими панелями.

Открыть двери можно будет не только с помощью стандартных ключей, но и отпечатков пальцев. Производитель утверждает, что точность дактилоскопического датчика составляет 99,7%. Аналогичные решения уже были использованы в умных дверных замках Xiaomi и доказали свою эффективность.
Одна из ключевых особенностей новинки – наличие сенсорного IPS-дисплея диагональю 10 дюймов. С обратной стороны установлена камера, позволяющая вести съемку в разрешении 1080p. Угол обзора составляет 150°. Камера способна не только снимать в темноте, но и распознавать людей по лицам, в том числе определять их пол, возраст, личность при условии, что эта информация уже есть в памяти устройства. Разумеется, управлять дверью можно и через смартфон, для чего используется приложение Mi Home.

На площадке коллективного финансирования умная дверь Xiaomi Xiaobai Wisdom Gate H1 предлагается по цене 570 долларов. Когда она поступит в широкую продажу в Китае, то ее стоимость подрастет до 713 долларов, а если новинка доберется до Украины и России, то цена на нее легко дотянет до 1000 долларов.