ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:36
Samsung Galaxy A42 - самый доступный 5G смартфон
15:57
Xiaobai Wisdom Gate H1: первая умная дверь Xiaomi
15:25
Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3
14:19
Xiaomi Mi Band 4C представлен официально
20:19
Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi
16:20
В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel
12:08
Прошлогодний Galaxy Note 10 - самый выгодный флагман от Samsung сейчас
10:14
Битва флагманов Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple
21:10
Samsung Galaxy Note 20 засветился на официальном сайте Samsung
17:37
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 20
15:31
Для Xiaomi Mi 9T Pro вышла стабильная индийская MIUI 12
20:28
Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
16:14
Король игровых смартфонов Asus возвращается: Asus RoG Phone 3
14:52
Почему в MIUI 12 не будет записи звонков, как их решить
13:08
Honor выпустил дешёвый, но очень огромный смартфон дополнив его NFC: Honor X10 Max 5G
20:23
“Убийц флагманов” от Xiaomi больше не будет
17:03
Компания Xiaomi может выпустить смартфон Redmi K30 Ultra
14:30
Xiaomi объявила о выходе 4К OLED телевизора Mi TV Master 65
12:54
Xiaomi под брендом Redmi выпустит компактный смартфон
18:47
Смартфон Realme с перископической камерой и топ процессором, превзошедший конкурентов Samsung и Huawei
17:53
Qualcomm разработал новый процессор для выпуска Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip
15:06
Xiaomi разрывает шаблоны: выпущена смарт-мышь с голосовым управлением
12:55
Представлено первое в мире умное говорящее зеркало
20:29
Настоящая битва бюджетников: Redmi 9 против Realme Narzo 10
16:22
Honor против Xiaomi: чей Band 5 лучше
13:59
Новая умная колонка Xiaomi XiaoAI Portable Speaker всего за 7 долларов
12:20
Стала известна дата выхода смартфона Poco M2 Pro
16:57
Представлены бюджетные чипы MediaTek Helio G25 и Helio G35
16:53
OPPO получили сразу две награды за первое место в категории AI
15:09
Xiaomi совместно с MediaTek разрабатывает чип для своих устройств
14:19
Первый взгляд на приложение Камера 4.0 в оболочке MIUI 12
13:53
Xiaomi представила доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
20:31
Твой смартфон не получит эти фишки MIUI 12
 Больше новостей
» » Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3
-

Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3

Поделиться:
MobilZone
330
И это вдвойне интереснее, учитывая, что данный смартфон китайского техногиганта работает под управлением чистой версии Android без предустановленной фирменной оболочки MIUI. Подробности читайте в нашем материале.

Xiaomi Mi A3 - это не самый удачный смартфон в плане получения обновлений. Нет, обновлений владельцы смартфона получили много, вот только не все из них были стабильными. Так или иначе, но сейчас все в порядке, пару месяцев назад была выпущена стабильная версия, которую разработчики Xiaomi дополняют небольшими улучшениями.

Одно из таких мини-обновлений принесло с собой не только июньский патч безопасности, но и очень важную для многих функцию записи звонков. Это всегда была одна из самых востребованных функций среди пользователей смартфонов Xiaomi. Теперь она доступна и на Mi A3, а двумя неделями ранее аналогичное обновление получили владельцы Mi A2.