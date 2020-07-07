Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3

И это вдвойне интереснее, учитывая, что данный смартфон китайского техногиганта работает под управлением чистой версии Android без предустановленной фирменной оболочки MIUI. Подробности читайте в нашем материале.



Xiaomi Mi A3 - это не самый удачный смартфон в плане получения обновлений. Нет, обновлений владельцы смартфона получили много, вот только не все из них были стабильными. Так или иначе, но сейчас все в порядке, пару месяцев назад была выпущена стабильная версия, которую разработчики Xiaomi дополняют небольшими улучшениями.



Одно из таких мини-обновлений принесло с собой не только июньский патч безопасности, но и очень важную для многих функцию записи звонков. Это всегда была одна из самых востребованных функций среди пользователей смартфонов Xiaomi. Теперь она доступна и на Mi A3, а двумя неделями ранее аналогичное обновление получили владельцы Mi A2.