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Xiaomi Mi Band 4C представлен официально

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MobilZone
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Новый фитнес-трекер китайского техногиганта был анонсирован в Малайзии, и там за него просят 23 доллара. Вот только назвать Xiaomi Mi Band 4C новым продуктом язык не поворачивается. Если вы не догадываетесь почему, то читайте наш материал. 

По всей видимости, Mi Band 4C ничем не отличается от Redmi Band. Новинка получила прямоугольную форму капсулы, 1,08-дюймовый TFT-дисплей с пиковой яркостью 200 нит. Удобство зарядки обеспечивает встроенный в корпус USB-коннектор. Заявленная автономность составляет 14 дней.

Конечно же, Xiaomi Mi Band 4C имеет в своем арсенале поддержку нескольких спортивных режимов, среди которых бег на свежем воздухе, физические упражнения, велоспорт, беговая дорожка и быстрая ходьба. Браслет отслеживает шаги, количество сожженных калорий, частоту сердечных сокращений и характер сна. 

Есть возможность управления музыкой на смартфоне и получения уведомлений. Новинка защищена от пыли и воды по стандарту 5ATM.