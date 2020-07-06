Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi

зонт Xiaomi

На своей краудфандинговой площадке компания Сяоми представила очередную интересную новинку – автоматическийс системой обратного складывания, в ручку которого встроен светодиодный фонарик.Особенность конструкции заключается в том, что в сложенном состоянии вода не будет стекать на ручку. А для того чтобы слить оставшуюся воду, достаточно будет просто перевернуть зонт.В разложенном состоянии диаметр тента составляет 106 см, поэтому под ним комфортно могут расположиться два взрослых человека. Верхняя поверхность дополнительно покрыта защитным слоем от ультрафиолетового излучения.В нижнюю часть ручки встроен светодиодный фонарик, мощности которого хватает для освещения пространства на 3-4 метра. Разработчики предполагают, что наличие фонарика позволит владельцам нового зонта Сяоми более комфортно и безопасно передвигаться в ночное время под дождем, так как появится возможность вовремя увидеть лужу или ямы.На краудфандинговой площадке зонт предлагается по цене 7 долларов, при поступлении же в продажу даже на территории Китая его цена увеличится до 14 долларов, а значит, когда новинка доберется до России, то ее стоимость вполне может достичь 20 долларов.