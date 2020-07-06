Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi

На своей краудфандинговой площадке компания Сяоми представила очередную интересную новинку – автоматический зонт Xiaomi с системой обратного складывания, в ручку которого встроен светодиодный фонарик.
Особенность конструкции заключается в том, что в сложенном состоянии вода не будет стекать на ручку. А для того чтобы слить оставшуюся воду, достаточно будет просто перевернуть зонт.
В разложенном состоянии диаметр тента составляет 106 см, поэтому под ним комфортно могут расположиться два взрослых человека. Верхняя поверхность дополнительно покрыта защитным слоем от ультрафиолетового излучения.
В нижнюю часть ручки встроен светодиодный фонарик, мощности которого хватает для освещения пространства на 3-4 метра. Разработчики предполагают, что наличие фонарика позволит владельцам нового зонта Сяоми более комфортно и безопасно передвигаться в ночное время под дождем, так как появится возможность вовремя увидеть лужу или ямы.
На краудфандинговой площадке зонт предлагается по цене 7 долларов, при поступлении же в продажу даже на территории Китая его цена увеличится до 14 долларов, а значит, когда новинка доберется до России, то ее стоимость вполне может достичь 20 долларов.
Особенность конструкции заключается в том, что в сложенном состоянии вода не будет стекать на ручку. А для того чтобы слить оставшуюся воду, достаточно будет просто перевернуть зонт.
В разложенном состоянии диаметр тента составляет 106 см, поэтому под ним комфортно могут расположиться два взрослых человека. Верхняя поверхность дополнительно покрыта защитным слоем от ультрафиолетового излучения.
В нижнюю часть ручки встроен светодиодный фонарик, мощности которого хватает для освещения пространства на 3-4 метра. Разработчики предполагают, что наличие фонарика позволит владельцам нового зонта Сяоми более комфортно и безопасно передвигаться в ночное время под дождем, так как появится возможность вовремя увидеть лужу или ямы.
На краудфандинговой площадке зонт предлагается по цене 7 долларов, при поступлении же в продажу даже на территории Китая его цена увеличится до 14 долларов, а значит, когда новинка доберется до России, то ее стоимость вполне может достичь 20 долларов.