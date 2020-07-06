В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel

В 12 версии фирменной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi появится новая функция. Ее рабочее название - AI Shutter. Она предназначена для фотокамеры и будет аналогом функции Top Shot, которая реализована в смартфонах Google Pixel.
При активации этой опции искусственный интеллект самостоятельно определит наиболее удачную фотографию. Пользователю достаточно только нажать на кнопку съемки и сделать несколько снимков. Далее уже ИИ по различным параметрам, включая освещение, замыленность, зернистость кадра, открытые/закрытые глаза, наличие улыбки и др., определит, какая фотография оказалась лучше. Именно она и сохранится в памяти смартфона, а остальные фото будут удалены.
Ожидается, что благодаря такому решению пользователи будут избавлены от необходимости вручную сортировать фотографии и выбирать только самые лучшие.
Скорее всего, новая опция в прошивке MIUI 12 будет первоначально доступна только на флагманских смартфонах Сяоми, однако производитель не исключает, что и такие новые бюджетные устройства, как Redmi 9, могут со временем ее получить.
Ожидается, что возможности новой технологии AI Shutter будут показаны уже до конца июля 2020 года.
При активации этой опции искусственный интеллект самостоятельно определит наиболее удачную фотографию. Пользователю достаточно только нажать на кнопку съемки и сделать несколько снимков. Далее уже ИИ по различным параметрам, включая освещение, замыленность, зернистость кадра, открытые/закрытые глаза, наличие улыбки и др., определит, какая фотография оказалась лучше. Именно она и сохранится в памяти смартфона, а остальные фото будут удалены.
Ожидается, что благодаря такому решению пользователи будут избавлены от необходимости вручную сортировать фотографии и выбирать только самые лучшие.
Скорее всего, новая опция в прошивке MIUI 12 будет первоначально доступна только на флагманских смартфонах Сяоми, однако производитель не исключает, что и такие новые бюджетные устройства, как Redmi 9, могут со временем ее получить.
Ожидается, что возможности новой технологии AI Shutter будут показаны уже до конца июля 2020 года.