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В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel

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MobilZone
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В 12 версии фирменной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi появится новая функция. Ее рабочее название - AI Shutter. Она предназначена для фотокамеры и будет аналогом функции Top Shot, которая реализована в смартфонах Google Pixel.


При активации этой опции искусственный интеллект самостоятельно определит наиболее удачную фотографию. Пользователю достаточно только нажать на кнопку съемки и сделать несколько снимков. Далее уже ИИ по различным параметрам, включая освещение, замыленность, зернистость кадра, открытые/закрытые глаза, наличие улыбки и др., определит, какая фотография оказалась лучше. Именно она и сохранится в памяти смартфона, а остальные фото будут удалены.

Ожидается, что благодаря такому решению пользователи будут избавлены от необходимости вручную сортировать фотографии и выбирать только самые лучшие.
Скорее всего, новая опция в прошивке MIUI 12 будет первоначально доступна только на флагманских смартфонах Сяоми, однако производитель не исключает, что и такие новые бюджетные устройства, как Redmi 9, могут со временем ее получить.
Ожидается, что возможности новой технологии AI Shutter будут показаны уже до конца июля 2020 года.