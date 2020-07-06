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Прошлогодний Galaxy Note 10 - самый выгодный флагман от Samsung сейчас

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MobilZone
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Дисплеи Samsung также можно найти даже в некоторых iPhone. Неудивительно, что Samsung предоставляет лучшее для своего флагмана. Поэтому Galaxy Note 10 оснащен 6,3-дюймовым динамическим дисплеем AMOLED с HDR10 +. В этом случае разрешение составляет Full HD +, причем оно выглядит очень даже хорошо на этой панели. И ночью, и даже под прямыми солнечными лучами. Само собой разумеется, автоматическое управление яркостью работает безупречно. Быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев также скрыт под уже упомянутым AMOLED дисплеем. Он работает довольно хорошо, распознавание срабатывает примерно в семи из десяти случаев. Но если у вас жирные, грязные или мокрые пальцы, распознавание работает намного хуже.

Работа самой системы действительно образцовая. Глядя на технические характеристики, вы понимаете, что это топовый смартфон. Внутри корпуса.
установлен процессор Exynos 9825 с 8 ГБ оперативной памяти. Этого сочетания хватает почти всем сложным задачам. Сложные игры или открытие нескольких приложений, а затем переключение между ними - не проблема для телефона. Так что вам определенно не нужно беспокоиться о том, что Note 10 подведет вас с точки зрения производительности.

К сожалению, одним из самых больших минусов этого смартфона является батарея. С мощными внутренностями и дисплеем, которыми обладает Note 10, батарея емкостью 3500 мАч действительно мала. Это было подтверждено реальным временем автономной работы без подзарядки. При работе в Интернете почти весь день, редком запуске некоторых игр, частых фотосессиях и т.п. телефон работает максимум три четверти дня. Около 18:00 вам придется искать розетку или беспроводное зарядное устройство. Радует, что с помощью быстрой зарядки со скоростью 45 Вт вы можете достичь полной мощности примерно за полтора часа.

Здесь есть стилус под названием S Pen. Вы можете использовать его для переключения между фотографиями или для переключения между страницами презентации. Сам стилус имеет небольшую батарею, которая заряжается, когда карандаш вставляется в корпус телефона.
У смартфона есть три камеры на задней панели. Основная представляет из себя 12-мегапиксельный сенсор с регулируемой апертурой от f / 1,5 до f / 2,4. Второй датчик также имеет 12 Мпикс и апертуру f / 2,1 - это телеобъектив с двойным оптическим увеличением. Третьим стал широкоугольный сенсор на 16 Мп с диафрагмой f / 2.2. Не стоит забывать, что спереди установлена 10-мегапиксельная камера для селфи.

Основной датчик дает действительно хорошие результаты, особенно при хорошем освещении: изображение не лишено цветопередачи и деталей. Здесь есть и особый ночной режим. Фотографии, снятые в этом режиме, имеют хорошее качество, однако иногда приходится делать снимок по 3 раза. Автоматический режим HDR также отлично работает.

Смартфон на старте продаж стоил 32 000 гривен, а сейчас его цена рухнула до 16 500 гривен.