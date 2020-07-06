Битва флагманов Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple

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Сегодня рубрика виртуальной битвы Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple. Два самых навороченных хайэнд смартфонов от лидеров рынка. Мы знаем всё, что нам нужно, чтобы узнать какой смартфон станет лучшим. И начнем по порядку.На мой взгляд дисплей - это самая важная часть смартфона. И в этом году Apple делают огромный шаг вперёд, переводя всю линейку на OLED панели. Это позитивно скажется на качестве картинки и автономности работы смартфонов.Но что же Samsung? А Samsung давным давно на OLED панелях, они законодатели этой моды, да и к слову, основные поставищики дисплеев для iPhone 12.Разумеется, самые передовые технологии Samsung приберегает для себя, продавая конкурентам предыдущие поколения. В этом году будет тоже самое.Оба смартфона идут с поддержкой 120 Гц. К счастью, в 2020 году это становится стандартом любого уважающего себя флагмана. Частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает более плавную анимацию и скроллинг, и более захватывающий опыт в играх, которые поддерживают 120 Гц.Но основным преимуществом дисплеев Galaxy Note 20 Ultra станет передовая технология LTPO, которая позволит экранам поддерживать переменную частоту обновления с 1 до 120 Гц, что должно грандиозно сэкономить расход батареи, ведь 120 Гц очень прожорливы.Дисплей iPhone 12 Pro Max ожидается размером 6,7 дюймов с разрешением Full HD+, тогда как у Note 20 Ultra дисплей больше, чуть менее, чем 6,9 дюймов и разрешение QHD+.Оба смартфона, вероятно, будут совместимы со стандартами HDR 10+.Сразу за дисплеями следует дизайн. Два дня назад мы с вами взоварвали техно интернет нашей утечкой Galaxy Note 20 Ultra с официального сайта Samsung. До этого также были и неофициальные рендеры, так что мы имеем довольно четкое представление о том, как будет выглядеть грядущий фаблем Samsung.Касательно iPhone не всё так определенно пока. Мы видели многие рендеры, основанные на утечках, но главное чем здесь стоит руководствоваться - это консерватизмом Apple. Не стоит ждать радикальных изменений в дизайне, относительно прошлого года.Бровь на месте, камеры на месте. Единственное, мы ждём стиль iPad Pro с квадратными краями.По мне Note 20 Ultra выглядит симпатичней и это однозначно. Здесь лучшая на сегодня имплементация фронтальной камеры в маленьком отверстии по середине и следовательно меньше рамок. iPhone скорее всего будет более интересен в вопросе цвета, но посмотрим. Samsung предложит нам матовые расцветки и это тоже должно быть интересно.Наряду с дисплеями камеры являются важнейшим компонентом смартфона. Это важнейшая особенность смартфона, которая помогает его выделить на фоне других. И в этом году iPhone 12 Pro, вероятно, призовет в свои войска ещё один объектив.В прошлом году Apple выпустила три камеры для своих iPhone Pro - основной шутер, дополненный телеобъективами и ультра широкоугольным объективом.Эта же оптика, скорее всего, будет поставляться и в iPhone 12 Pro, но в компании с 3D датчиком LiDAR, аналогичный тому, который был представлен на iPad Pro в начале этого года. Датчик предназначен для точного определения расстояния между вашим телефоном и тем, что вы снимаете, что должно означать лучшие портретные снимки.Камера Galaxy Note 20 должна выглядеть очень похоже на iPhone 12 - три объектива и датчик глубины ToF. Фактически, Note 20 будет в значительной степени опираться на камеры, которые Samsung представили в линейке Galaxy S20 в начале этого года. Основаная 108 Мп линза должна избежать проблем S20 Ultra, ведь по последним инсайдам Samsung удалось окончательно решить все вопросы с автофокусом.Плюс к этому будет дороботан и перископический зум. Note 20 Ultra откажется от 100 кратного цифрового увеличения, сосредоточившись на 50 кратном, ведь то, что дальше - уже не имеет особого смысла.В любом случае, камеры это вопрос во многом субъективный, и поэтому мне сложно здесь назвать лидера. Если смотреть исключительно на железо и характеристики - то камеры Samsung выглядят на порядок мощнее, но все мы знаем, какие проблемы Samsung испытывает, когда пытается совладеть с этим железом на уровне софта. В этом смысле Apple работают лучше.Но я полагаю, что оба девайса будут одинаково хороши.Эта часть битвы может быть закончена до её начала. Даже текущий чип Apple A13 Bionic не уступает Snapdragon 865 и тем более Exynos 990.Да, на Note 20 ожидаются улучшенные версии чипов Snapdragon 865+ и Exynos 992, тем не менее этого будет явно недостаточно, чтобы на равных тягаться с A14 Bionic.В дополнение к обычному повышению производительности, которое вы увидите от нового чипа, A14, как сообщается, делается по 5-нанометровому техпроцессу, что сделает его еще более эффективным.Samsung увеличит размер батарей в Galaxy Note 20 Ultra вплоть до 4500 мАч.Apple же никогда не суетится из-за размера батареи в своих телефонах, но и время автономной работы, как правило, они показывают отличное.А вот с зарядкой всё намного интересней. Samsung уже перешел на быструю зарядку в 25 Вт на линейке Galaxy S20 и мы вправе ожидать, как минимум, не меньше на Note 20.Apple же собирается перейти на зарядку мощностью в 0 Вт. Да, по последним слухам компания не будет комплектовать смартфоны блоком питания для зарядки, ограничившись лишь кабелем.Честно говоря, я думаю это не каснется моделей Pro, который все таки должны идти с зарядкой, иначе это просто ни в какие ворота. В прошлом году на 11 Pro была зарядка на 18 Вт, в этом году, думаю, будет также.Apple, как сообщается, планирует предложить 128 ГБ в базовой модели своих новых телефонов. Это удвоит емкость базовой модели iPhone 11 Pro, хотя по-прежнему отстает от 256 ГБ хранилища на Galaxy Note 10.Ходит слух, что Samsung может уменьшить его до 128 ГБ для Note 20, что будет означать сдачу одной из областей, где их телефоны выделялись перед iPhone.Оперативной памяти на Samsung должно быть, как минимум в два раз больше, 12 Гб против 6 Гб на iPhone. Однако, цифры значат далеко не всё. У Apple совершенно другой подход к оперативной памяти, поэтому сравнивать этот параметр довольно сложно.iPhone 12 Pro будет идти с iOS 14 из коробки.Это недавно представленная версия мобильной операционной системы Apple, которая многое взяла с оболочки Samsung One Ui, изменив кое-что по мелочи, чтобы учитель не заметил. Но нас то не проведешь.Galaxy Note 20 будет поставляться с обновленной One Ui 2.5 на базе Android 10, где мы ожидаем некоторые новые функции, но информации по этому поводу пока было мало. И iPhone 12 Pro, и Galaxy Note 20 будут иметь возможности 5G.Существует вероятность того, что Touch ID вернется к моделям iPhone 12 Pro этого года. Note20 будет идти со сканером в дисплее. Изначально, были слухи, что фаблет получит новое поколение сканер с увеличенной областью распознования, но кажется, что это не так. По последней информации, сканер будет тот же, что и на S20, только с улучшенной скоростью распознования.Тем не менее, есть одна ключевая область, где Note 20 сохраняет большое преимущество перед iPhone - конечно же S Pen - мощнейший инструмент, который Samsung встраивает в свой фаблет.В последние годы Samsung расширили набор функций для S Pen, добавив Bluetooth-соединение, воздушные жесты и расширив возможности транскрипции.Вероятно, S-Pen останется центральным элементом фаблета в этом году и получит новый набор интересных функций, в том числе, возможно, микрофон.Ожидается, что Galaxy Note 20 Ultra и iPhone 12 Pro Max будут стоить одинаково, около 1100 долларов.Учитывая тяжелый текущий год, вряд ли производители будут повышать цену относительно прошлого года.Note 20 дебютирует первым примерно через месц, тогда как iPhone 12 по слухам задержится вплоть до октября из-за задержек в графике производства, вызванных пандемией.И это даёт небольшое преимущество Samsung в виду большего времени для первой волны продаж.С другой стороны, презентация Apple пройдет аккурат под новогодние праздники, что несомненно даст свой толчок.Да, друзья, я знаю, что многим не нравятся обзоры или сравнения на устройства, которых ещё нет. Но сейчас известно уже практически всё про эти смартфоны и я лишь подвожу черту под всеми новостями и утечками для того, чтобы вам было легче сориентироваться какой смартфон стоит ждать или покупать.Ещё многое может случиться между сейчас и потом, но битва между iPhone 12 Pro Max и Galaxy Note 20 Ultra, скорее всего, будет зависеть от того, какой телефон лучше справится со 120 Гц и какой будет лучше снимать.