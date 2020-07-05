Samsung Galaxy Note 20 засветился на официальном сайте Samsung

У нас сегодня эксклюзивные новости благодаря нашему читателю Daler Mansurov, который прислал мне в инстаграмм изображение Note 20, которое он нашел на официальном сайте Samsung.На русскоязычной страничке Galaxy Note 8 на официальном сайте Samsung (сейчас уже недоступно) внизу мы находим поломанный лэйаут с текстом про следующее поколение Note 10, но картинка то на бэкграунде совершенно четко показывает нам Galaxy Note 20.Очевидно, кто-то невнимательно подошел к своей работе, но это первое официальное промо изображение Note 20 от Samsung. Говорим спасибо Далеру, он красавчик, что поделился с нами инсайдом.Здесь мы видим скорее всего нафаршированную версию Note 20 Ultra, так как на модуле камеры присутствует 4 камера. Дизайн сходится с предыдущими утечками от OnLeaks. Мы видим также качельку громкости и кнопку питания справа, в отличии от Note 10, где они слева. Возможно по этой причине переместили и S-Pen на левую сторону. Но это не факт, ведь на Note 10 Lite и кнопки и S Pen справа.Как бы то ни было, на Note 20 мы увидим кнопки справа, а SPen слева.По последним слухам S-Pen будет сделан из пластика, как и прежде, с добавленной новой функциональностью. Одна из функций о которой мы слашыли, это запись голос с помощью S-Pen для создания таким образом заметки. То есть в S Pen будет встроен микрофон. В этом есть смысл, однако, это не подтвержденная информация, поэтому воспринимаем её с долей недоверия.Ещё я бы отметил, что вокруг камер нет блестящих колец, что мы видели ранее на рендерах. Это больше похоже на матовый хромовый цвет.В целом, дизайн, согласитесь, очень круто выглядит. Этот цвет я бы назвал бронзовым.По информации MobileFun Galaxy Note 20 будет выпущен со страрта в пяти цветах. В черном, белом, сером, медно-коричневом и мятном цветах.Этот цвет, видимо и является медно-коричневым.По этому изображению сложно сказать матовая это отделка или нет, но я бы скорее сказал, что да, так как свет очень мягко переливается градиентом.Пару дней назад мы уже говорили с вами, что по данным Ice Universe серия Note 20 будет матовой, что очень круто на мой взгляд.Также мы видели уже смарт часы Galaxy Watch 3 в бронзовом цвете на пресс рендерах, утекших благодаря EvLeaks. И здесь цвет совпадает с цветом смартфона.Обычно, Samsung выпускают и наушники с тем же цветом, что и часы с телефоном, так что будем ждать и Galaxy BudsX с этим медным цветом. Да, скорее всего официально, цвет будет назван именно как медный.Также Ice Universe сегодня выложил чехлы для Note 20 Ultra и Note 20.Здесь я сразу обратил внимание, что базовая версия имеет более округлые углы, и вообще выглядит как проапгрейженная версия Note 10 Lite.Что ещё раз говорит о том, что разница между моделями будет существенной и по сути Note 20 будет являться Note 20 Lite, тогда как старшая версия Note 20 Ultra станет истинным преемником серии Note.Теперь мы можем быть уверены на 100%, что следующее поколение фаблета Samsung будет выглядеть именно так. Ждать осталось не так много, и я думаю смартфон будет очень крутым. Намного круче, чем S20 Ultra.Я обязательно буду держать вас в курсе, так что рассмотрите возможность подписки на канал, пишите в комментарии свои мысли.