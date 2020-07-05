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Стала известна цена Samsung Galaxy Note 20

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MobilZone
771
Линейка Note 20 будет скоро показана миру официально, и, если слухи верны, запуск в розничную продажу последует через две недели после презентации.

Как это обычно и бывает, про будущую новинку мы знаем почти все, начиная от характеристик и заканчивая внешним видом.
Но все же ещё остается пару загадок об этом смартфоне и в первую очередь это цена.
В начале этого года Samsung решили протестировать верхнюю планку ценообразования линейкой Galaxy S20, которая начиналась с 1000 долларов.

Такие цены вызвали бурю критики, и вполне справедливой, что в итоге вылилось в провальных продажах линейки и подмоченной репутации.

Логично было бы предположить, что с линейкой Note20 Samsung извлечет какой-то урок и предложит более адекватные цена.
Но, кажется, эту махину не остановить.. По данным греческого вебсайта Techmaniacs, который заполучил европейские цена на Galaxy Note 20 и Note20 Ultra Samsung пойдет ещё выше.

В прошлом году Techmaniacs слили довольно много функций Galaxy Note 10, которые оказались правдой, поэтому, у нас есть основания им доверять.
Итак приготовьтесь. Базовый Galaxy Note 20 будет стоить 1249 евро в Греции. Для сравнения, Galaxy Note 10 был оценен в € 999 в Греции, когда он был выпущен в прошлом году.

Galaxy Note 20 Ultra поступит в розничную продажу с огромными 1499 евро в Греции. Это выше, чем у Galaxy Note 10+ и S20 Ultra. Note 10+ был выпущен по цене 1149 евро, а Galaxy S20 Ultra - по 1399 евро.
Конвертировать эти цены в рубли напрямую не имеет особого смысла из-за разных налоговых ставок. Но это дает нам ключевой вывод: Samsung не снижает цены, а повышает их.

И это просто нелепо. Оторвано от реальности. Ку-ку, ребята, во всем мире бушует пандемия, люди теряют работы и бизнесы, посмотрите сколько вы продали S20 Ultra.

Если эти цены действительно соответствуют действительности, то линейка обречена на провал, только самые одержимые технологиями будут покупать эти телефоны по таким ценам.

Это всё выглядит крайне запутанно. Из года в год, Samsung увеличивает цены довольно радикально. Тогда как главные конкуренты во флагманском сегмента Apple с репутацией безумных цен, наоборот, следуют тенденции снижения цены любой ценой.

IPhone 12 Pro и Max будут стоить так же, как и в прошлом году.
Я просто не верю в это. Samsung не могут быть настолько глупыми. Я действительно надеюсь, что источники ошибаются, или, по крайней мере, Samsung увидит реакцию на слухи о ценах и значительно их снизит. Я имею в виду, что им срочно нужно послушать людей. Перестать употреблять наркотики. Так нельзя, ребята. Вернитесь на землю.

В противном случае, люди покинут уйдут от Самсунг не попрощавшись.

Народ, дайте мне узнать, что вы думаете. Вообще верите ли вы этой утечки или же всё таки чересчур? И что будет, если они действительно оценят даже базовую версию Note20 в 100 косарей?
Жду ваши огненные комментарии, и как всегда, увидимся скоро!