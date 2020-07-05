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Для Xiaomi Mi 9T Pro вышла стабильная индийская MIUI 12

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MobilZone
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Китайская компания Xiaomi активно работает над прошивками с новой версией фирменной оболочки MIUI 12 для своих аппаратов. Уже выпущены стабильные глобальные и европейские версии MIUI 12 для таких популярных аппаратов, как Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro, а на днях владельцы Mi 9T Pro начали получать и индийскую прошивку.

Апдейт под номером 12.0.1.0.QFKINXM для Xiaomi Mi 9T Pro рассылается по воздуху поэтапно, но, если нет желания ждать, его уже можно скачать (RecoveryOTA) и установить вручную.