Для Xiaomi Mi 9T Pro вышла стабильная индийская MIUI 12

Китайская компания Xiaomi активно работает над прошивками с новой версией фирменной оболочки MIUI 12 для своих аппаратов. Уже выпущены стабильные глобальные и европейские версии MIUI 12 для таких популярных аппаратов, как Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro, а на днях владельцы Mi 9T Pro начали получать и индийскую прошивку.
Апдейт под номером 12.0.1.0.QFKINXM для Xiaomi Mi 9T Pro рассылается по воздуху поэтапно, но, если нет желания ждать, его уже можно скачать (Recovery, OTA) и установить вручную.
Апдейт под номером 12.0.1.0.QFKINXM для Xiaomi Mi 9T Pro рассылается по воздуху поэтапно, но, если нет желания ждать, его уже можно скачать (Recovery, OTA) и установить вручную.