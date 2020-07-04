ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:28
Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
16:14
Король игровых смартфонов Asus возвращается: Asus RoG Phone 3
14:52
Почему в MIUI 12 не будет записи звонков, как их решить
13:08
Honor выпустил дешёвый, но очень огромный смартфон дополнив его NFC: Honor X10 Max 5G
20:23
“Убийц флагманов” от Xiaomi больше не будет
17:03
Компания Xiaomi может выпустить смартфон Redmi K30 Ultra
14:30
Xiaomi объявила о выходе 4К OLED телевизора Mi TV Master 65
12:54
Xiaomi под брендом Redmi выпустит компактный смартфон
18:47
Смартфон Realme с перископической камерой и топ процессором, превзошедший конкурентов Samsung и Huawei
17:53
Qualcomm разработал новый процессор для выпуска Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip
15:06
Xiaomi разрывает шаблоны: выпущена смарт-мышь с голосовым управлением
12:55
Представлено первое в мире умное говорящее зеркало
20:29
Настоящая битва бюджетников: Redmi 9 против Realme Narzo 10
16:22
Honor против Xiaomi: чей Band 5 лучше
13:59
Новая умная колонка Xiaomi XiaoAI Portable Speaker всего за 7 долларов
12:20
Стала известна дата выхода смартфона Poco M2 Pro
16:57
Представлены бюджетные чипы MediaTek Helio G25 и Helio G35
16:53
OPPO получили сразу две награды за первое место в категории AI
15:09
Xiaomi совместно с MediaTek разрабатывает чип для своих устройств
14:19
Первый взгляд на приложение Камера 4.0 в оболочке MIUI 12
13:53
Xiaomi представила доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
20:31
Твой смартфон не получит эти фишки MIUI 12
18:41
Умный видеозвонок Xiaomi DoorBell 2: высокий уровень защиты квартиры
16:23
В оболочку MIUI 12 добавят полезную функцию Sound Assistant
14:09
Xiaomi представит смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C уже завтра
19:32
Что выбрать, если тошнит от Xiaomi
18:13
Xiaomi подтвердила анонс нового Mi Band
15:52
Советы и хитрости MIUI 12: эквалайзер и настройки звука
13:40
Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для 13 смартфонов
эксклюзив
20:46
Xiaomi заменит аккумулятор на вашем смартфоне почти даром
17:12
Xiaomi готовит еще один смартфон серии Redmi Note 9
15:48
Функции новой iOS 14, скопированные с Android
12:53
Xiaomi выпустила мини-ПК Ningmei всего за 210 долларов
эксклюзив
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
-

Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе

Поделиться:
MobilZone
524
Несколько дней назад мы увидели официальные пресс рендеры 45-миллиметровых Samsung Galaxy Watch3 в серебристом цвете, теперь же у нас появились рендеры меньшей версии 41-миллиметровых Galaxy Watch3 в бронзовом цвете благодаря evleaks.

Несмотря на меньший диаметр, Watch3 в 41 мм выглядит идентично по дизайну своему серебряному аналогу. Единственное отличие состоит в том, что вращающийся ободок имеет тот же оттенок бронзы, что и остальная часть корпуса, тогда как на Silver Galaxy Watch3 он темнее серого.
Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
По слухам, 45-миллиметровые Galaxy Watch3 будут иметь 1,4-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 340 мАч, а 41-миллиметровая модель будет иметь 1,2-дюймовый дисплей и батарею на 247 мАч.
Galaxy Watch 3 на фото во всей красе
Оба будут иметь встроенный GPS, водонепроницаемость 5ATM, защиту Gorilla Glass DX и стандарт прочности MIL-STD-810G.

Есть вероятность, что Samsung анонсирует Galaxy Watch3 где-то в двадцатых числах июля, но учитывая всё таки, что это большой и долгожданный апгрейд умных часов, я бы не отбрасывал вариант с их анонсом на презентации вместе с Galaxy Note20 в августе.