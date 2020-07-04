Samsung Galaxy Watch 3 на фото во всей красе

Несколько дней назад мы увидели официальные пресс рендеры 45-миллиметровых Samsung Galaxy Watch3 в серебристом цвете, теперь же у нас появились рендеры меньшей версии 41-миллиметровых Galaxy Watch3 в бронзовом цвете благодаря evleaks.Несмотря на меньший диаметр, Watch3 в 41 мм выглядит идентично по дизайну своему серебряному аналогу. Единственное отличие состоит в том, что вращающийся ободок имеет тот же оттенок бронзы, что и остальная часть корпуса, тогда как на Silver Galaxy Watch3 он темнее серого.По слухам, 45-миллиметровые Galaxy Watch3 будут иметь 1,4-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 340 мАч, а 41-миллиметровая модель будет иметь 1,2-дюймовый дисплей и батарею на 247 мАч.Оба будут иметь встроенный GPS, водонепроницаемость 5ATM, защиту Gorilla Glass DX и стандарт прочности MIL-STD-810G.Есть вероятность, что Samsung анонсирует Galaxy Watch3 где-то в двадцатых числах июля, но учитывая всё таки, что это большой и долгожданный апгрейд умных часов, я бы не отбрасывал вариант с их анонсом на презентации вместе с Galaxy Note20 в августе.