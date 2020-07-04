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Король игровых смартфонов Asus возвращается: Asus RoG Phone 3

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MobilZone
94
Для постоянных читателей канала не будет новостью моё тёплое отношение к гаджетам компании Asus. Не так давно я рассказывал Вам об опыте использования ROG Phone 2 и невероятного ноутбука с двумя 4К дисплеями.
А сегодня я бы хотел поделиться с Вами характеристиками, дизайном и датой старта продаж обновлённого игрового смартфона - Asus RoG Phone 3.

Дата анонса


Итак, на официальном сайте компании, запустился таймер с отсчётом до презентации, благодаря которому мы узнали, что состоится она 22 июля этого года, ровно через год после презентации нынешнего короля игровых смартфонов.

Характеристики

 Часть характеристик уже несколько дней назад были слиты в сеть, благодаря сертификации в TENNA, и как показывает практика, вероятность достоверности информации от этого источника практически всегда равна 100%.
Однако появились уточняющие данные, благодаря которым, я в очередной раз даже не сомневаюсь, что ROG Phone, снова станет самым мощным смартфоном на данный момент.
Судите сами:
  • Прежде всего, если верить утечкам, смартфон станет первым в мире аппаратом работающим на базе Qualcomm Snapdragon 865+, самое мощное ядро которого, способно выдать невероятные 3.091 ГГц
  • Поддерживать топовую производительность на пару с процессором, будут 12-16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR 5
  • Размер хранилища замер на отметке 512 ГБ памяти, стандарта UFS 3.0, хотя скорее всего будет и версия на 1 ТБ
  • 6.59 дюймовый Amoled дисплей смартфона будет иметь разрешение 2340 x 1080, соотношение сторон 19.5: 9 и частоту обновления в 144 Гц
  • Основной камерой выступает 64 МП модуль, а фронтальная камера имеет 13 МП
  • Помимо прочего, 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки, Android 10 с фирменной оболочкой ROG UI, естественно NFC, сканер отпечатка в экране, поддержка 5G сетей.

Дизайн

 Похоже Asus наконец нашли свой стиль, ведь каких-то глобальных изменений по сравнению с прошлогодней моделью нет, отмечу лишь наличие трёх камер на задней панели, которые по словам инсайдеров существенно прокачают фото возможности смартфона.
Касательно цены пока нет достоверной информации, но мне остаётся только надеется, что я смогу в ближайшее время, достать этого "монстра" на тест и поделиться с Вами ощущениями от новинки.