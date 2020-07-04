Король игровых смартфонов Asus возвращается: Asus RoG Phone 3

Дата анонса

Характеристики

Прежде всего, если верить утечкам, смартфон станет первым в мире аппаратом работающим на базе Qualcomm Snapdragon 865+, самое мощное ядро которого, способно выдать невероятные 3.091 ГГц

Поддерживать топовую производительность на пару с процессором, будут 12-16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR 5

Размер хранилища замер на отметке 512 ГБ памяти, стандарта UFS 3.0, хотя скорее всего будет и версия на 1 ТБ

хотя скорее всего будет и версия на 1 ТБ 6.59 дюймовый Amoled дисплей смартфона будет иметь разрешение 2340 x 1080, соотношение сторон 19.5: 9 и частоту обновления в 144 Гц

Основной камерой выступает 64 МП модуль, а фронтальная камера имеет 13 МП

модуль, а фронтальная камера имеет 13 МП Помимо прочего, 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки, Android 10 с фирменной оболочкой ROG UI, естественно NFC, сканер отпечатка в экране, поддержка 5G сетей.

Дизайн

Для постоянных читателей канала не будет новостью моё тёплое отношение к гаджетам компании Asus. Не так давно я рассказывал Вам об опыте использованияи невероятного ноутбукаА сегодня я бы хотел поделиться с Вами характеристиками, дизайном и датой старта продаж обновлённого игрового смартфона - Asus RoG Phone 3.Итак, на официальном сайте компании, запустился таймер с отсчётом до презентации, благодаря которому мы узнали, что состоится она 22 июля этого года, ровно через год после презентации нынешнего короля игровых смартфонов.Часть характеристик уже несколько дней назад были слиты в сеть, благодаря сертификации в TENNA, и как показывает практика, вероятность достоверности информации от этого источника практически всегда равна 100%.Однако появились уточняющие данные, благодаря которым, я в очередной раз даже не сомневаюсь, что ROG Phone, снована данный момент.Судите сами:Похоже Asus наконец нашли свой стиль, ведь каких-то глобальных изменений по сравнению с прошлогодней моделью нет, отмечу лишь наличие трёх камер на задней панели, которые по словам инсайдеров существенно прокачают фото возможности смартфона.Касательно цены пока нет достоверной информации, но мне остаётся только надеется, что я смогу в ближайшее время, достать этого "монстра" на тест и поделиться с Вами ощущениями от новинки.