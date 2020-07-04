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Почему в MIUI 12 не будет записи звонков, как их решить

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MobilZone
121
Многие под моими видео спрашивают (А в MIUI 12 будет запись звонков?) Она и так есть, только мы на своих прошивках этого не увидим, так как политика Google берет свое.

Данная компания захватывает все страны, но у этих стран разное законодательство. Где-то просто запрещено встраивать запись звонков в телефон, а где-то без проблем.


Например: Компания Apple выпускала свои смартфон для арабских эмиратов без фронтальной камеры и без стокового приложения FaceTime, компания просто подстраивается под законы, чтобы не потерять продажи.
Запись звонков спокойно работает на Китайских прошивках, так же на Индонезийской. Там стоит стоковое приложение для звонков. Поэтому проблема касается только Глобальных и Ру и юа версий.

Если у вас Global версия смартфона, либо RU, то, записи звонков там точно не будет. Такая беда началась с MIUI 11, и продолжилась в MIUI 12. Но есть решение!


1 вариант, без разблокировки загрузчика. Качаем Индонезийскую прошивку, там будет работать NFC и появится стоковая звонилка с записью звонков. Прошивается через Mi Flash, без разблокировки загрузчика.
Подробную инструкцию смотрите на YouTube, или в других источниках. Я только направляю на верный путь.

2 вариант, нужна разблокировка загрузчика. Тут все очень легко, нужно кастомное рекавери TWRP и прошить один архив, который банально удалит приложение для звонков от Google и поставит звонилку miui 12, там будет запись звонков.