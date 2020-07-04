Honor выпустил дешёвый, но очень огромный смартфон дополнив его NFC: Honor X10 Max 5G

Суббренд Huawei - компания Honor презентовала новую модель смартфона невероятных размеров. Гаджет назвали Honor X10 Max 5G. Причём новинка почти ничего не имеет общего со своим младшим братом Honor X10, выпущеным месяцем ранее. Многие техно-блогеры уже успели сравнись новую модель с выпущеным ещё в 2018 году Honor 8X Max, обладающим 7-дюймовым дисплеем и габаритами 177,6 x 86,3 x 8,1 мм, тем самым походившим уже на небольшой планшет.Новый смартфон обладает более скромными габаритами, тем не менее, диагональ его дисплея составляет 7,09 дюйма, размеры 174,37 x 84,91 x 8,3 мм, а вес 227 граммов. Взяв такой аппарат в руки, сразу понимаешь, что управлять им сподручнее, удерживая его двумя руками. Основные спецификации гаджета, кроме дисплея, выдающимися назвать сложно.Всё достаточно дешёвое, но сделано качественно и хорошо оформлено. Например, задняя панель смартфона имеет загнутые края, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения, расположенную на правой боковой грани.Выпускается устройство в трех различных вариантах по цвету: чёрном, голубом и серебряном.В премиальном стиле оформили модуль основной камеры, состоящий из трёх сенсоров и LED-вспышки.В основную камеры вошли: главный сенсор 48 Мп, ультраширокий сенсор 8 Мп и датчик глубины 2 Мп для портретной съёмки. Несмотря на свое премиальное оформление, набор сенсоров может соответствовать только среднему уровню и намекает на то, что в руках у пользователя далеко не камерофон. Это же утверждение подтверждает и фронтальная камера с разрешением 8 Мп, размещенная в каплевидном вырезе в верхней части экрана.Сам экран, как было отмечено выше, имеет диагональ 7,09 дюймов, реализован на IPS-матрице и имеет частоту обновления 60 Гц. Поддерживаемое разрешение - Full HD+ 2340x1080 пикселей. С другой стороны, дисплей поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3 и технологию HDR10. Кроме того, экран обладает повышенной яркостью 780 нит, когда обычные аналогичные дисплеи поддерживают яркость около 480 нит.Помимо перечисленного, экран реализован, как RGBW-панель вместо традиционной RGB. Дополнительные субпиксели W - white уменьшают энергопотребление панели при отображении белого цвета. Ещё панель способна отфильтровывать вредный синий свет (415-455 нм) с помощью встроенного программного обеспечения.Все эти факты однозначно подводят черту под тем, что у нас в руках бюджетный вариант игрового смартфона.Для более комфортного гейминга смартфон оснастили сдвоенными стереодинамиками.Аппаратную часть устройства возглавляет чипсет MediaTek Dimensity 800 со встроенным модемом 5G. Дополнять её может один из двух вариантов ОЗУ: 6 или 8 Гб. Также смартфон может иметь один из двух вариантов постоянной памяти: 64 или 128 Гб.Автономную работу гаджета обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 22,5 Вт только по проводу. Для чего предусмотрен порт USB Type C на нижней грани устройства.В качестве дополнительной фишки Honor X10 Max получил порт 3,5 мм для подключения наушников и NFC для бесконтактных платежей.Насколько смартфон энеркоэффетивен с таким дисплеем судить пока рано. Вместе с тем, тестовый час гейминга показал, что при отсутствии тротлинга смартфон разогрелся до 39°С.В настоящее время объявлены только цены на продажу в Китае и, как всегда, они зависят от конфигурации памяти. Базовый вариант 6/64 Гб обойдётся примерно в $269, 6/128 Гб - $297 и вариант 8/128 Гб - примерно $354.