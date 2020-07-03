“Убийц флагманов” от Xiaomi больше не будет

Наверняка вы заметили тенденцию, что с каждым годом флагманские смартфоны становятся все дороже и дороже. Лишь флагманы китайских компаний долго держались и предлагали действительно качественные продукты по более приемлемой цене. Но, судя по всему, и этому славному времени приходит конец.



А лишила нас последней надежды компания Qualcomm, которая подняла стоимость закупки своего следующего флагманского процессора Snapdragon 875 почти в два раза.

Источник из Китая сообщает, что Xiaomi придется добавить в стоимость каждого своего следующего флагмана по 250 долларов, чтобы покрыть затраты на закупку процессоров. Для сравнения, Snapdragon 865 в этом году продавали по 150-160 долларов. К слову, улучшаются и обычно становятся дороже и другие компоненты, не только процессор.



Разумеется, Qualcomm не с потолка подняла стоимость на Snapdragon 875. Во многом на такую политику компании повлияло быстрое развитие технологий и постоянно растущие стандарты производительности. Но таким компаниям как Xiaomi от этого не легче — возможно, поддерживать приемлемую цену скоро можно будет только устанавливая флагманские процессоры от Mediatek.



Готовы ли вы к росту цен на гаджеты? Устраивает ли вас такая тенденция? Делитесь мнением в комментариях.