Компания Xiaomi может выпустить смартфон Redmi K30 Ultra

Линейка смартфонов Redmi K30 уже включает в себя такие модели, как Redmi K30, 30i, K30 Racing Edition, K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition с продвинутой камерой, но, по всей видимости, в серии появится ещё один аппарат — Redmi K30 Ultra.



Как сообщает ресурс XDA-Developers, упоминание о смартфоне Redmi K30 Ultra было замечено в свежей сборки фирменной оболочки MIUI 12, где он проходит под кодовым именем cezanne.



Ранее уже сообщалось, что торговая марка Redmi в ближайшее время представит новый смартфон на чипе MediaTek — возможно, речь шла именно о модели Redmi K30 Ultra.



Новинке бренда Redmi приписывают IPS-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, 5G-платформу MediaTek Dimensity 1000+, квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, фронталку в выдвижном блоке, а также аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.



P.S. По другим данным, смартфон на SoC Dimensity 1000+ co 144-герцовым экраном Xiaomi выпустит под названием Redmi K40.