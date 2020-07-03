Xiaomi объявила о выходе 4К OLED телевизора Mi TV Master 65

Вслед за бюджетной линейкой умных телевизоров Xiaomi Redmi X компания Сяоми представила флагманский OLED-телевизор под названием Xiaomi Mi TV Master 65?.Как ясно из названия, диагональ экрана составляет 65 дюймов. Разрешение равняется 3840х2160 пикселям, что соответствует формату 4K Ultra HD, частота обновления достигла 120 Гц. При этом экран занимает практически все 100% лицевой поверхности устройства.Охват цветовой гаммы DCI-P3 получил отметку в 98,5%. Реализована поддержка технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, также устройство поддерживает технологии Dolby Vision и DC Dimming.В качестве операционной системы используется привычная Android TV, за производительность отвечает процессор MediaTek MT9652 (ядра Cortex-A73 с частотой до 1,4 ГГц), графический ускоритель - GPU Mali-G52.Суммарная мощность девяти динамиков составляет 65 Вт. Пульт умного телевизора получил модули Bluetooth и NFC.Разъемы на умном телевизоре Xiaomi стандартные: это два порта HDMI, интерфейс RJ-45, два выхода USB Type-A, поэтому без проблем можно подключать любые периферийные устройства, в том числе новую компактную флешку-телеприставку Сяоми. Однако есть и еще разъем HDMI 2.1, который пользователям может понадобиться для подключения игровых консолей Sony PS5 и Xbox Series X (их выход ожидается в конце 2020 года).Цену на новый телевизор Xiaomi Mi TV Master 65? сложно назвать доступной, так как в Китае он предлагается за 1850 долларов. Когда же модель поступит в продажу в Украине, то ее стоимость легко увеличится еще на 200-300 долларов.