Xiaomi под брендом Redmi выпустит компактный смартфон





Несмотря на то, что сейчас на рынке доминируют устройства с крупными дисплеями, компания Xiaomi под брендом Redmi собирается выпустить компактный смартфон.Об этом на своей страничке в китайской соцсети Weibo рассказал директор по новым продуктам китайского бренда Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas).По словам топ-менеджера, спрос на подобные аппараты не такой большой, как на устройства с крупными экранами, но будущая новинка будет привлекать внимание пользователей мощным «железом» в компактном корпусе.К сожалению, Ван Тен Томас не уточнил, когда именно стоит ожидать компактный смартфон Redmi.