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Xiaomi под брендом Redmi выпустит компактный смартфон

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MobilZone
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Несмотря на то, что сейчас на рынке доминируют устройства с крупными дисплеями, компания Xiaomi под брендом Redmi собирается выпустить компактный смартфон.

Об этом на своей страничке в китайской соцсети Weibo рассказал директор по новым продуктам китайского бренда Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas).

По словам топ-менеджера, спрос на подобные аппараты не такой большой, как на устройства с крупными экранами, но будущая новинка будет привлекать внимание пользователей мощным «железом» в компактном корпусе.
К сожалению, Ван Тен Томас не уточнил, когда именно стоит ожидать компактный смартфон Redmi.