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Honor против Xiaomi: чей Band 5 лучше

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MobilZone
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Компания Xiaomi наконец-то выпустила 5-ю версию своего фитнес трекера Mi Band, тем самым сравняв счет со своим прямым конкурентом Honor. Теперь у каждого из производитель есть свой Band 5. Стоят устройства примерно одинаково, с разницей в несколько долларов, и имеют почти одинаковый функциональный набор. Тем не менее, чтобы окончательно определится с выбором полезного гаджета необходимо их сравнить.

Надо сказать, что в порыве превзойти своего прямого конкурента, в этот раз компания Xiaomi отчаянно постаралась. Во-первых, трекер получил увеличенный дисплей - 1,1 дюйма против 0.95 дюймов у конкурента. Во-вторых, несмотря на то, что оба фитнес трекера используют экраны на AMOLED-матрице, только Xiaomi Mi Band 5 предлагает своему пользователю возможность выбора вида дисплея.

Кроме того, теперь Mi Band 5 предоставляет возможность быстро разблокировать смартфон без сканирования лица или отпечатков пальцев, поставить смартфон на беззвучный режим и оповещать вибрацией о каждом входящем звонке или сообщении. Дополнили фитнес трекер и функцией будильника, благодаря которой гаджет мягко, беззвучно и настойчиво разбудит только пользователя, а не всех окружающих.
Постарались программисты Xiaomi и в наборе спортивных режимов. Они перенесли набор спортивных режимов из Mi Band 4 и дополнили его ещё пятью новыми: занятие на эллипсоиде, гребной тренажер, прыжки со скакалкой, велоезда по велотреку, йога. Тем самым, теперь гаджет поддерживает 11 режимов в то время как Honor Bamd 5 только 10.
Вместе с тем был модифицирован мониторинг сна. Теперь он стал круглосуточным, а не только ночным, как было в 4-ой модели.

Но, что особенно важно и, на мой взгляд, это инженерное решение позволило Mi Band 5 наконец-то дотянуться до возможностей Honor Band 5 - это наличие магнитного коннектора для зарядки трекера. Теперь пользователю не надо извлекать устройство из капсулы, а можно также, как к Honor Band 5 подсоединить зарядное устройство.
Оба гаджета поддерживают NFC и готовы обеспечить до 14 дней автономной работы. Единственное, на что следует обратить внимание перед покупкой, так это на то, что функция NFC может присутствовать опционально. Иными словами, есть вариант гаджета без NFC и с NFC. В зависимости от наличия этой функции устройство стоит дороже примерно на 3 доллара США. Mi Band 5 c NFC стоит 30 долларов США, а без - $27. Его оппонент с NFC обойдется примерно в $28.

Еще одно отличие Xiaomi Mi Band 5 от Honor Band 5 заключается в наличии лучшего на сегодняшний день сенсора PPG, в простонародье пульсометра, а также датчика здоровья - HR sensor. В противовес этому Honor Band 5 готов противопоставить датчик насыщения крови кислородом SpO2 sensor.
Всё остальное у гаджетов одинаковое, даже защита от воды. По заявлению производителей, устройства способны выдержать погружение под воду до 50 метров.
На мой взгляд, в этом сравнении лучшего фитнес трекера нет. Просто-напросто Xiaomi сравнял счет.