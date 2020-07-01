Новая умная колонка Xiaomi XiaoAI Portable Speaker всего за 7 долларов

На краудфандинговой площадке компании Сяоми представлена новая умная колонка, получившая название Xiaomi XiaoAI Portable Speaker. Несмотря на свои компактные размеры, устройство обладает широким функционалом.Она позволяет не только прослушивать музыку со смартфона, для чего используется модуль Bluetooth 5.0, но и поддерживает функцию голосового управления. Благодаря этому с помощью колонки Сяоми можно осуществлять управление приборами, входящими в систему умного дома.Посредством голосовых команд пользователь также может искать информацию в интернете, управлять воспроизведением музыкальных файлов и т.д.Еще одна крутая фишка умной колонки Xiaomi – быстрое автоподключение к смартфону, который работает на базе прошивки MIUI. Для этого достаточно на мобильном телефоне только включить Bluetooth, после чего колонка сама к нему подключиться. Данная опция пока доступна только для смартфонов Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro, но производитель обещает, что когда смарт-колонка поступит на рынок, список телефонов будет существенно расширен.Корпус умной колонки Xiaomi изготовлен из белого ABS-пластика. Управление производится с помощью двух кнопок.Пополнение заряда встроенного аккумулятора организовано через разъем USB-C. Емкость батареи не называется, однако производитель утверждает, что ее хватит на 6 часов автономной работы