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Стала известна дата выхода смартфона Poco M2 Pro

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MobilZone
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Уже давно известно о том, что в июле месяце бренд Poco, отделившийся от компании Xiaomi, представит свой новый смартфон Poco M2 Pro, уже сертифицированный многими регуляторами, а сегодня производитель раскрыл дату выхода новинки и показал ее рендер и пару рекламных видео.
Что любопытно, блок основной камеры Poco M2 Pro своим видом очень напоминает аппараты линеек Redmi Note 9 и Redmi 10X. Также на видео Poco уделяет внимание быстрой зарядке, мощность которой, вероятно, составит 18 или 22,5 Вт.


До сих пор нет ясности, что будет представлять Poco M2 Pro в техническом плане. По одной версии это будет полностью оригинальным смартфоном, а по другой это будет переименованный Redmi Note 9 Pro.