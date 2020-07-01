Стала известна дата выхода смартфона Poco M2 Pro

Уже давно известно о том, что в июле месяце бренд Poco, отделившийся от компании Xiaomi, представит свой новый смартфон Poco M2 Pro, уже сертифицированный многими регуляторами, а сегодня производитель раскрыл дату выхода новинки и показал ее рендер и пару рекламных видео.

Что любопытно, блок основной камеры Poco M2 Pro своим видом очень напоминает аппараты линеек Redmi Note 9 и Redmi 10X. Также на видео Poco уделяет внимание быстрой зарядке, мощность которой, вероятно, составит 18 или 22,5 Вт.





До сих пор нет ясности, что будет представлять Poco M2 Pro в техническом плане. По одной версии это будет полностью оригинальным смартфоном, а по другой это будет переименованный Redmi Note 9 Pro.

