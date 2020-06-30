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OPPO получили сразу две награды за первое место в категории AI

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MobilZone
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OPPO получили сразу две награды за первое место в категории AI на CVPR 2020, демонстрируя технологическую мощность

• OPPO выиграли два первых и два третьих места на CVPR 2020, ведущей глобальной конференции в сфере AI

• Научно-исследовательский институт OPPO представил новый отдел интеллектуального восприятия и взаимодействия

• Среди технологий, за которые OPPO получили награды — чрезвычайное разрешение фото- и видеоматериалов, визуальная локализация и распознавание поведения человека в видео.


30 июня, 2020, Шэньчжэнь, Китай — ведущий мировой производитель смартфонов OPPO недавно принял участие в конференции по компьютерной визуальной обработке и распознаванию образов (CVPR) 2020. OPPO продемонстрировали свои передовые технологии и инновационные прорывы, особенно в области AI. Кроме того, компания представила новый отдел интеллектуального восприятия и взаимодействия, который занимается изучением передовых AI-технологий в своем научно-исследовательском институте. Технологическая мощность OPPO не осталась незамеченной. Компания приняла участие в трех различных конкурсах, завоевав две награды за первое место и получив два третьих места в челленджах CVPR 2020.


Технологии, которые выиграли награды: чрезвычайно высокое разрешение, позволяющее сделать размытую фотографию в 16 раз четче; визуальная локализация, которая может определить, где сделана фотография путем анализа изображения и распознавания поведения человека на видео.


Кроме того, члены команды исследований и разработок OPPO выступили с лекциями на нескольких сессиях конференции, а также приняли участие в семинарах, где смогли поделиться своим мнением о технологиях компьютерной визуальной обработки с тысячами ведущих исследователей со всего мира.


CVPR —  это ведущее ежегодное событие по достижениям отрасли в компьютерной визуальной обработке, организованное IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники). Конференция охватывает все аспекты компьютерной визуальной обработки и распознавания образов, машинного обучения и AI, и имеет исключительную ценность для студентов, ученых и исследователей отрасли.


Эрик Го, главный научный сотрудник отдела интеллектуального восприятия и взаимодействия OPPO, отметил: «Мы очень рады, что в этом году на CVPR под эгидой OPPO мы достигли чрезвычайных результатов, демонстрируя достижения в трех основных направлениях: восприятие окружающей среды, вычисления, сконцентрированные на человеческих интересах, и потребности 


поколения визуалов. Это первая публичная демонстрация наших R&D результатов с момента создания отдела исследований интеллектуального восприятия и взаимодействия научно-исследовательского института OPPO, который отражает мощность AI-технологий бренда».

 

Он добавил: «Все мы знаем, что изобретение мышки и графического интерфейса пользователя способствовали успеху и популярности персонального компьютера. Сейчас сенсорный экран заслуживает признания за успех смартфонов. Каждый раз, когда взаимодействие человека с компьютером и интеллектуальная технология восприятия меняется, это приводит к совершенно новым тенденциям в технологиях. В OPPO мы стремимся сделать умные устройства еще более умными, чтобы они лучше понимали пользователей. Тогда мы сможем разработать инновационный метод взаимодействия человек-компьютер, чтобы начать новую волну технологического прогресса».


OPPO считают, что передовые исследования в области интеллектуального восприятия и взаимодействия в будущем еще больше расширят возможности технологий и продуктов OPPO, что предоставит пользователям более инновационный метод взаимодействия и улучшенный пользовательский опыт.


Исследовательский центр OPPO США также участвовал в CVPR 2020 и занял 6 место в соревновании «Супер-разрешение реального мира, трек 1: Артефакты обработки изображений». Менг Зибо, руководитель лаборатории Spacetime научно-исследовательского центра OPPO США, выступил с речью под названием «Вглядываясь в темноту от изображения к видео», рассказав об исследовании института относительно фотосъемки при низком освещении с помощью AI. Шусюе Цюань, старший директор отдела компьютерной визуальной обработки и AI, выступил с докладом о локализации и картографировании под названием «Создание единой системы SLAM, которая работает на смартфоне и на AR стекле с нуля».


Челлендж «Перцептивное экстремальное сверхразрешение»


В этом соревновании исследовательская команда OPPO должна была решить задачу: достичь экстремального супер-разрешения для одного изображения с коэффициентом увеличения x16. Целью является получение модели смартфона, способной создавать изображения высокого разрешения с наилучшим качеством — таким, которое максимально отражает реальность. Команда разработала и продемонстрировала эффективность собственной нейронной сети под названием RFB-ERSGAN и обогнала 280 других участников, предложив более интеллектуальный анализ, эффективное вычисление и более диверсифицированные методы. В конце концов команда завоевала первое 



место, опередив команды Facebook, Baidu, Microsoft, Amazon и Китайской академии наук.



Нейронная сеть RFB-ERSGAN OPPO создает более естественные текстуры, например, мех животных, строительную структуру и текстуру растений


Технология будет применяться для ряда сценариев. Например, она может помочь пользователям изменить LR фотографии, сделанные их смартфонами, на HR изображения с невероятной детализацией. Другие программы могут включать восстановление старых или поврежденных фотографий и старых видео или проведения детального анализа спутниковых снимков и космических изображений.


Челлендж «Визуальная локализация для портативных устройств»



OPPO разрабатывает АI-программы для анализа изображений в различных измерениях


Заняв первое место по внешней визуальной локализации (Aachen Day-Night) и третье место по визуальной локализации в помещении (InLoc), OPPO создали монокулярный пайплайн визуальной локализации, который использует смысловые и глубинные подсказки, чтобы найти точное расположение любого изображения по запросу.


Ожидается, что будущее использование охватывает приложения дополненной реальности, интеллектуальную робототехнику и точную навигацию. Например, когда AI-помощник оснащен камерой, он может использовать технологию визуальной локализации для анализа сделанных снимков и достижения точного позиционирования для перемещения в нужное место.


Выявление активности в расширенных видео


Задачей программы выявления активности в динамичных видеороликах, где команда OPPO заняла третье место, было разработать алгоритмы автоматического обнаружения активности. OPPO изобрели свои алгоритмы для эффективной идентификации и реорганизации персонажей в каждом кадре и распознавания десятков человеческих действий в сложных динамических видео. Эта технология будет играть важную роль в области взаимодействия человек-компьютер и спортивного видеоанализа в будущем. Например, будущий смартфон сможет автоматически определять движущиеся объекты и соответственно регулировать фокусировку камеры.




OPPO разрабатывают алгоритмы для эффективной идентификации и реорганизации поведения человека в сложных динамических видео


Новый отдел интеллектуального восприятия и взаимодействия


В дополнение к успешным выступлениям на конференции CVPR 2020, научно-исследовательский институт OPPO объявил, что в начале этого года создал новый отдел интеллектуального восприятия и взаимодействия, 




ознаменовавший новые открытия компании OPPO в области передовых AI технологий. Отдел привлекает таланты из многих ведущих технологических компаний и научно-исследовательских институтов. На позицию главного ученого в области интеллектуального восприятия также приглашен ведущий эксперт по AI Эрик Го, который провел семинар по вопросам выявления беспилотников и отслеживания материалов на конференции CVPR.


Эрик Го работал в Microsoft как исследователь и на протяжении многих лет проводил несколько ведущих отраслевых исследований. Его модели компьютерной визуализации широко используются во многих отраслевых решениях.


OPPO создали команду для изучения AI в 2015 году с акцентом на сферы фонетики и семантики, а также компьютерной визуализации. По состоянию на март 2020 OPPO подали более 1900 заявок на патент в области AI во всем мире. Это окажет поддержку OPPO в эпоху 5G и даже 6G путем разработки совершенно новых устройств и обеспечит надежную техническую основу для будущей эры интеллектуального подключения.


На сегодня OPPO собрали научно-исследовательскую команду из более, чем 

10 000 человек, создали шесть научно-исследовательских институтов и четыре научно-исследовательских центра по всему миру. Кроме того, основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен заявил, что компания в ближайшие 3 года инвестирует 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов США) на расходы R&D для разработки технологий аппаратного, программного обеспечения, а также 5G, AI, AR, big data и других смежных технологий. OPPO стремятся постоянно исследовать передовые технологии, чтобы обеспечить пользователям следующее поколение инновационных методов взаимодействия и пользовательского опыта.