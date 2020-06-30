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Xiaomi совместно с MediaTek разрабатывает чип для своих устройств

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MobilZone
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Сегодня достаточно известный инсайдер, скрывающийся под ником Digital Chat Station, на своей страничке в китайской соцсети Weibo рассказал о том, что Xiaomi в партнерстве с компанией MediaTek ведут работы над новым чипом, разработанным на заказ для будущих смартфонов.

Здесь нужно отметить, что сотрудничество между Xiaomi и MediaTek уже выходит на качественно новый уровень — китайский производитель все больше применяет в своих мобильных устройствах однокристальные системы MediaTek.

В частности, довольно удачный аппарат Redmi Note 8 Pro стал первым в мире смартфоном на игровом чипсете MediaTek Helio G90T, Redmi 10X первым получил SoC MediaTek Dimensity 820, вскоре производитель должен представить смартфон на «продвинутой» платформе MediaTek Dimensity 1000+ (по всей видимости, это будет Redmi K40), а сегодня Xiaomi представила бюджетные Redmi 9A и Redmi 9С на платформах MediaTek Helio G25 и Helio G35 соответственно.

Впрочем, такое решение Xiaomi полностью согласуется с недавней тенденцией OEM-производителей переходить на собственные или самостоятельно разработанные чипы для своих устройств.