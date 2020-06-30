Первый взгляд на приложение Камера 4.0 в оболочке MIUI 12

Как известно, компания Xiaomi уже выпустила стабильные глобальные и европейские версии прошивок MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro. Как сообщают владельцы данных аппаратов, помимо всех «плюшек» новой версии фирменной оболочки, в MIUI 12 обновилось и стандартное приложение камеры.
Так, сегодня участник официального российского форума Xiaomi под ником MadMan_x поделился первыми впечатлениями о новом приложении Камера 4.0, которое в актуальной прошивке MIUI 12 сменила версию 3.0.200116.
1. Новый интерфейс приложения и значки
2. Переработаны режимы съёмки
Режим профи перебрался влево, большинство режимов, такие как Ночь, Видеоклип, Замедление, Ускорение, VLOG переехали в Ещё.
3. Новая настраиваемая функция затвора камеры
4. Вынесены новые опции в режиме Фото для быстрого доступа
5. Настройка экранов для режимов камеры
Теперь можно менять местами режимы съёмки как вам удобно.
6. Новая функция Клонирование
На фотографиях и видео вы теперь можете себя клонировать.
Фото:
Видео:
Впрочем, компания Xiaomi еще в апреле сообщала о том, что приложение камеры, как и заметок, будет серьезно переработано и это далеко не все нововведения стандартного приложения.
Так, сегодня участник официального российского форума Xiaomi под ником MadMan_x поделился первыми впечатлениями о новом приложении Камера 4.0, которое в актуальной прошивке MIUI 12 сменила версию 3.0.200116.
1. Новый интерфейс приложения и значки
2. Переработаны режимы съёмки
Режим профи перебрался влево, большинство режимов, такие как Ночь, Видеоклип, Замедление, Ускорение, VLOG переехали в Ещё.
3. Новая настраиваемая функция затвора камеры
- Серийная съёмка
- Запись видео
4. Вынесены новые опции в режиме Фото для быстрого доступа
5. Настройка экранов для режимов камеры
Теперь можно менять местами режимы съёмки как вам удобно.
6. Новая функция Клонирование
На фотографиях и видео вы теперь можете себя клонировать.
Фото:
Видео:
Впрочем, компания Xiaomi еще в апреле сообщала о том, что приложение камеры, как и заметок, будет серьезно переработано и это далеко не все нововведения стандартного приложения.