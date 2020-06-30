Первый взгляд на приложение Камера 4.0 в оболочке MIUI 12

Серийная съёмка

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Как известно, компания Xiaomi уже выпустила стабильные глобальные и европейские версии прошивок MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro. Как сообщают владельцы данных аппаратов, помимо всех «плюшек» новой версии фирменной оболочки, в MIUI 12 обновилось и стандартное приложение камеры.Так, сегодня участник официального российского форума Xiaomi под ником MadMan_x поделился первыми впечатлениями о новом приложении, которое в актуальной прошивке MIUI 12 сменила версию 3.0.200116.Режим профи перебрался влево, большинство режимов, такие как Ночь, Видеоклип, Замедление, Ускорение, VLOG переехали в Ещё.Теперь можно менять местами режимы съёмки как вам удобно.На фотографиях и видео вы теперь можете себя клонировать.Фото:Видео:Впрочем, компания Xiaomi еще в апреле сообщала о том, что приложение камеры, как и заметок, будет серьезно переработано и это далеко не все нововведения стандартного приложения.