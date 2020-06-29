Твой смартфон не получит эти фишки MIUI 12

В Интернете появился отчет, который перечисляет список поддерживаемых смартфонов для некоторых самых ожидаемых функций в MIUI 12 - на некоторых смартфонах отсутствует поддержка Супер-обоев, на других - новая многозадачность, а некоторые смартфоны не получат обновление приложения камеры.1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE4. Mi 8/Mi 8 Pro5. Mi MIX 36. Mi MIX 2S7. Redmi K20 Pro/Redmi K208. POCO F2 Pro9. POCO X210. POCO F111. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 912. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S15. Redmi 7/Redmi 7A16. Redmi Note 6 Pro17. Redmi Y31. Xiaomi Mi 102. Xiaomi Mi 10 Pro3. Xiaomi Mi 10 Lite4. Xiaomi Mi 95. Xiaomi Mi 9T Pro6. Xiaomi Mi 87. Xiaomi Mi 8 Pro8. Xiaomi Mi MIX 39. Redmi K20 Pro10. POCO F2 ProНе густо.1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE4. Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite5. Mi MIX 36. Mi MIX 2S7. Redmi K20 Pro/Redmi K208. POCO F2 Pro9. POCO X210. POCO F1/POCOPHONE F111. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 912. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S15. Redmi 716. Redmi Y317. Mi Max 3Очень грустно, что не все смартфоны, которые будут обновлены до MIUI 12, получат все ее функции и возможности. Например, неожиданностью стало то, что Super Wallpapers получат только смартфоны с AMOLED-дисплеем.С другой стороны, здорово, что даже такие старенькие смартфоны как Redmi Note 5 и Redmi 6 будут обновлены до MIUI 12.