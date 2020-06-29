Твой смартфон не получит эти фишки MIUI 12

Всем известно, что смартфоны Xiaomi работают под управлением собственной фирменной оболочкой MIUI, которая не так давно была обновлена до версии 12. Прямо сейчас бета-тестеры участвуют в тестировании новых функций, не все из которых, как оказалось, получит ваш смартфон.
В Интернете появился отчет, который перечисляет список поддерживаемых смартфонов для некоторых самых ожидаемых функций в MIUI 12 - на некоторых смартфонах отсутствует поддержка Супер-обоев, на других - новая многозадачность, а некоторые смартфоны не получат обновление приложения камеры.
Обновленную камеру получат следующие смартфоны:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7/Redmi 7A
16. Redmi Note 6 Pro
17. Redmi Y3
А вот эти смартфоны будут поддерживать Super Wallpapers:
1. Xiaomi Mi 10
2. Xiaomi Mi 10 Pro
3. Xiaomi Mi 10 Lite
4. Xiaomi Mi 9
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 8
7. Xiaomi Mi 8 Pro
8. Xiaomi Mi MIX 3
9. Redmi K20 Pro
10. POCO F2 Pro
Не густо.
Анимированные иконки и плавающие окна многозадачности будут поддерживать:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1/POCOPHONE F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7
16. Redmi Y3
17. Mi Max 3
Очень грустно, что не все смартфоны, которые будут обновлены до MIUI 12, получат все ее функции и возможности. Например, неожиданностью стало то, что Super Wallpapers получат только смартфоны с AMOLED-дисплеем.
С другой стороны, здорово, что даже такие старенькие смартфоны как Redmi Note 5 и Redmi 6 будут обновлены до MIUI 12.
В Интернете появился отчет, который перечисляет список поддерживаемых смартфонов для некоторых самых ожидаемых функций в MIUI 12 - на некоторых смартфонах отсутствует поддержка Супер-обоев, на других - новая многозадачность, а некоторые смартфоны не получат обновление приложения камеры.
Обновленную камеру получат следующие смартфоны:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7/Redmi 7A
16. Redmi Note 6 Pro
17. Redmi Y3
А вот эти смартфоны будут поддерживать Super Wallpapers:
1. Xiaomi Mi 10
2. Xiaomi Mi 10 Pro
3. Xiaomi Mi 10 Lite
4. Xiaomi Mi 9
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 8
7. Xiaomi Mi 8 Pro
8. Xiaomi Mi MIX 3
9. Redmi K20 Pro
10. POCO F2 Pro
Не густо.
Анимированные иконки и плавающие окна многозадачности будут поддерживать:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1/POCOPHONE F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7
16. Redmi Y3
17. Mi Max 3
Очень грустно, что не все смартфоны, которые будут обновлены до MIUI 12, получат все ее функции и возможности. Например, неожиданностью стало то, что Super Wallpapers получат только смартфоны с AMOLED-дисплеем.
С другой стороны, здорово, что даже такие старенькие смартфоны как Redmi Note 5 и Redmi 6 будут обновлены до MIUI 12.