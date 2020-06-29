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Твой смартфон не получит эти фишки MIUI 12

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MobilZone
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Всем известно, что смартфоны Xiaomi работают под управлением собственной фирменной оболочкой MIUI, которая не так давно была обновлена до версии 12. Прямо сейчас бета-тестеры участвуют в тестировании новых функций, не все из которых, как оказалось, получит ваш смартфон.

В Интернете появился отчет, который перечисляет список поддерживаемых смартфонов для некоторых самых ожидаемых функций в MIUI 12 - на некоторых смартфонах отсутствует поддержка Супер-обоев, на других - новая многозадачность, а некоторые смартфоны не получат обновление приложения камеры.
Обновленную камеру получат следующие смартфоны:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7/Redmi 7A
16. Redmi Note 6 Pro
17. Redmi Y3

А вот эти смартфоны будут поддерживать Super Wallpapers:
1. Xiaomi Mi 10
2. Xiaomi Mi 10 Pro
3. Xiaomi Mi 10 Lite
4. Xiaomi Mi 9
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 8
7. Xiaomi Mi 8 Pro
8. Xiaomi Mi MIX 3
9. Redmi K20 Pro
10. POCO F2 Pro
Не густо.

Анимированные иконки и плавающие окна многозадачности будут поддерживать:
1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1/POCOPHONE F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7
16. Redmi Y3
17. Mi Max 3
Очень грустно, что не все смартфоны, которые будут обновлены до MIUI 12, получат все ее функции и возможности. Например, неожиданностью стало то, что Super Wallpapers получат только смартфоны с AMOLED-дисплеем.
С другой стороны, здорово, что даже такие старенькие смартфоны как Redmi Note 5 и Redmi 6 будут обновлены до MIUI 12.