Умный видеозвонок Xiaomi DoorBell 2: высокий уровень защиты квартиры

Возможности умного видеозвонка Сяоми DoorBell 2:

Функция распознавания лиц. В память устройства можно занести более 10 изображений.

Изменение голоса по интеркому. Например, детская речь может быть преобразована в голос взрослого мужчины.

Удаленный просмотр в реальном времени.

Сохранение данных в облачном хранилище.

Компания Сяоми выпустила на рынок второе поколение умного дверного видеозвонка. Модель получила название Xiaomi DoorBell 2 и отличается от своего предшественника расширенным функционалом, более высоким качеством изображения и продолжительной автономностью.В состав комплекта входит два элемента: виодеоглазок, который встраивается непосредственно во входную дверь, и динамик, предназначенный для передачи голосовых сообщений с видеоглазка.Необходимо учитывать, что видеоглазок не обладает антивандальным исполнением. Единственное средство его защиты от злоумышленников – автоматическое включение сигнала тревоги с одновременной отправкой уведомления на смартфон пользователя. Крепление устройства возможно либо с помощью двустороннего скотча, либо винтов, которые идут в комплекте.Съемка видео осуществляется с разрешением 1920х1080 пикселей, угол обзора составляет 139°. Запись начинается автоматически, как только в поле зрения камеры попадает объект. Для этого видеозвонок Xiaomi DoorBell 2 оборудован датчиком движения, дальность действия которого составляет 5 метров. Этого расстояния хватает для контроля всей лестничной площадки. Пользователь может настроить работу прибора таким образом, что при каждом появлении человека возле двери на смартфон будет отправляться уведомление с картинкой.Для обеспечения качественной ночной съемки используется инфракрасный датчик. Встроенная интеллектуальная система самостоятельно определяет оптимальный уровень освещения.Видеозвонок с динамиком соединяется по радиоканалу на частоте 433 МГц. Есть несколько мелодий на выбор, возможно самостоятельно выставить уровень громкости мелодии. Также предусмотрен режим «не беспокоить», при активации которого все входящие сигналы будут отключены, а если кто-то звонит в дверь, то придет только уведомление на смартфон.Автономная работа видеозвонка Xiaomi DoorBell 2 обеспечивается за счет 6 батареек типа АА. Производитель обещает, что одного комплекта батареек хватит на 2-4,5 месяца работы.В Китае новый умный видеозвонок Xiaomi уже поступил в продажу и предлагается по цене около 40 долларов. До конца лета 2020 года новинка должна появиться и на российском рынке, а ее стоимость вырастет на 15-20 долларов.