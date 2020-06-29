В оболочку MIUI 12 добавят полезную функцию Sound Assistant

Практически всем пользователям компьютеров под управлением ОС Windows известно о том, что уровень громкости можно настроить конкретно для каждого приложения, а теперь стало известно о тестировании компанией Xiaomi подобной функции под названиемв фирменной оболочке MIUI 12.Как сообщается, возможность регулировки громкости «индивидуально» для каждого приложения получат многие смартфоны Xiaomi и Redmi, которые обновятся до новой версии фирменного интерфейса MIUI 12.После активации в настройках устройства функции Sound Assistant при нажатии кнопок регулировки громкости будут появляться «ползунки» громкости для каждого активного приложения.Нужно отметить, что «чистая» операционная система Android похожей функции предложить не может, но это легко можно сделать с помощью сторонних приложений — к примеру, App Volume Control Pro.