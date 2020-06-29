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Xiaomi представит смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C уже завтра

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MobilZone
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Ещё в конце мая текущего года появилась информация о том, что компания Xiaomi, помимо смартфона Redmi 9, представит более доступные аппараты Redmi 9A и Redmi 9C, а сегодня известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в Twitter рассказал о том, что Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены уже завтра, 30 июня.

Кроме того, судя по опубликованному сетевым информатором рекламному тизеру, Redmi 9A и Redmi 9C получат крупные дисплеи и аккумуляторные батареи высокой ёмкости.

Напомним, ранее говорилось, что Redmi 9A и Redmi 9C получат 6,53-дюймовые IPS-экраны с разрешением 1600 х 720 пикселей, новые платформы MediaTek Helio G25 (по другим данным — Helio G35), фронтальные камеры на 5 Мп, порты USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемы, а также ИК-порты.

Отличаться доступные новинки бренда Redmi будут наборами памяти — 3/32 Гб у Redmi 9A и 3/64 Гб у Redmi 9C), а также основными камерами — одинарная на 13 Мп у Redmi 9A и двойная 13 + 2 Мп у Redmi 9C.
По неофициальным данным, в Европе смартфон Redmi 9A будет стоить €100, а за модель Redmi 9C попросят €130.