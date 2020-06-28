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Что выбрать, если тошнит от Xiaomi

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MobilZone
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Рынок смартфонов сейчас невероятно «раздулся» и порой выбрать нужный гаджет занятие не из легких. Впрочем, на любой маломальский вопрос есть один ответ – бери Xiaomi. Не спорю, что компания захватила «умы» и кошельки многих пользователей, но что делать, если к Шаоми совсем не тянет? Ответ в этой статье, я постарался выделить три компании из Поднебесной, который по качеству и цене вполне могут конкурировать с вездесущим производителем.

Realme 6 Pro ворвался на рынок как молния
Oppo и ее суббренд Realme – самые явные кандидаты. В нашей стране особенно ярко выделяется именно Realme за счет низкой цены и приятных характеристик. Так же как и Xiaomi эти бренды имеют в своем распоряжении смартфоны на любой кошелек – тут и доступные флагманы и дерзкие «середняки» и мощные «бюджетники». В общем, есть смартфоны на любой вкус. К плюсам также можно отнести приятную оболочку Color OS или Realme UI, а также долгий срок поддержки аппаратов по части обновления ПО.

IQOO Neo 3 - один из доступных флагманов с 5G
Смартфоны Vivo и ее суббренда IQOO, как правило, не рассчитаны на продажи за пределами Китая, но это не мешает им быть хорошей альтернативой Xiaomi. Устройства этого бренда чаще всего представлены в сегменте флагманов, где порой разница в несколько десятков долларов решает вопрос в пользу более доступного варианта. К тому же, в отличие от Xiaomi эти аппараты не имеют территориальной привязки к региону и прошивки выходят единым пакетом для всех стран. Если Xiaomi сначала выходит китайская версия, а только потом глобальная, то у Vivo – сразу глобальная.

Если вы игроман - то берите Red Magic, тем более с 5G
Третьим в моем списке идет компания ZTE и ее дочерний бренд Nubia. Если говорить о Nubia – то это, как правило, флагманские игровые решения, а вот ZTE наоборот редко радует флагманами и больше «середняки» и даже бюджетные устройства. Девайсы серии Nubia Red Magic имеют хорошую прессу и рассчитаны прежде всего на заядлых мобильных геймеров. При этом, ценник в отличие от А – брендов не завышен, а стремиться к минимально возможному. В общем, если игры на смартфоне для вас всё – то обязательно обратите внимание на серию Red Magic.