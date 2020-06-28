Что выбрать, если тошнит от Xiaomi

Realme 6 Pro ворвался на рынок как молния





IQOO Neo 3 - один из доступных флагманов с 5G

Если вы игроман - то берите Red Magic, тем более с 5G

Рынок смартфонов сейчас невероятно «раздулся» и порой выбрать нужный гаджет занятие не из легких. Впрочем, на любой маломальский вопрос есть один ответ – бери Xiaomi. Не спорю, что компания захватила «умы» и кошельки многих пользователей, но что делать, если к Шаоми совсем не тянет? Ответ в этой статье, я постарался выделить три компании из Поднебесной, который по качеству и цене вполне могут конкурировать с вездесущим производителем.и ее суббренд– самые явные кандидаты. В нашей стране особенно ярко выделяется именно Realme за счет низкой цены и приятных характеристик. Так же как и Xiaomi эти бренды имеют в своем распоряжении смартфоны на любой кошелек – тут и доступные флагманы и дерзкие «середняки» и мощные «бюджетники». В общем, есть смартфоны на любой вкус. К плюсам также можно отнести приятную оболочку Color OS или Realme UI, а также долгий срок поддержки аппаратов по части обновления ПО.Смартфоныи ее суббренда, как правило, не рассчитаны на продажи за пределами Китая, но это не мешает им быть хорошей альтернативой Xiaomi. Устройства этого бренда чаще всего представлены в сегменте флагманов, где порой разница в несколько десятков долларов решает вопрос в пользу более доступного варианта. К тому же, в отличие от Xiaomi эти аппараты не имеют территориальной привязки к региону и прошивки выходят единым пакетом для всех стран. Если Xiaomi сначала выходит китайская версия, а только потом глобальная, то у Vivo – сразу глобальная.Третьим в моем списке идет компанияи ее дочерний бренд. Если говорить о Nubia – то это, как правило, флагманские игровые решения, а вот ZTE наоборот редко радует флагманами и больше «середняки» и даже бюджетные устройства. Девайсы серии Nubia Red Magic имеют хорошую прессу и рассчитаны прежде всего на заядлых мобильных геймеров. При этом, ценник в отличие от А – брендов не завышен, а стремиться к минимально возможному. В общем, если игры на смартфоне для вас всё – то обязательно обратите внимание на серию Red Magic.