Xiaomi подтвердила анонс нового Mi Band

В Сети давно ходили слухи, что китайский техногигант вместе с Mi Band 5 выпустит и сверхбюджетную версию фитнес-трекера под названием Mi Band 4C. Как видим, презентация Mi Band 5 ограничилась только им одним, но это не значит, что Mi Band 4C — просто слух. Новые подробности читайте в нашем материале.



В каталоге филиппинской дочерней компании Xiaomi появился Mi Band 4C, в технических характеристиках которого значится 1.08-дюймовый дисплей с 2.5D защитным стеклом, автономность до двух недель и множество функций для отслеживания физических показателей владельца. Данная модель поддерживает подключение по протоколу Bluetooth 5.0 и имеет защиту от воды, пыли и грязи.



Что больше всего привлекает внимание в данной новости, так это дизайн Mi Band 4C. Он в точности повторяет таковой у другого фитнес-трекера компании — Redmi Band. Вполне вероятно, что производитель решил продавать одно и то же устройство под разными названиями, чтобы вывести гаджет на рынки других стран, помимо Китая.