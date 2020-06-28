Советы и хитрости MIUI 12: эквалайзер и настройки звука

MIUI 12 вышла не так давно и уже порадовала многих фанатов и простых пользователей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Она содержит огромное количество отличий от MIUI 11. Об одном из них мы сегодня поговорим.



Настройки эквалайзера MIUI 12 Как мы знаем регулировать настройки звуковых эффектов в 11-й версии, как и в предыдущих, было нельзя. Можно, лишь при подключении проводных наушников, выбрать тип наушников и, в зависимости от выбора, немного изменяется качество звучания. Но это лишь при подключении наушников проводом. А мир на месте не стоит и уже добрая половина владельцев смартфонов используют новые технологии, а именно bluetooth соединение с аудио устройствами, теми же наушниками.



Посещая тематически сообщества и общаясь с владельцами гаджетов, я ни раз слышал: "вот бы можно было регулировать и настраивать звук через блютус".