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Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для 13 смартфонов

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MobilZone
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Вчера было официально объявлено о том, что с сегодняшнего дня компания Xiaomi начнет выпуск стабильных прошивок MIUI 12 для смартфонов Redmi. Производитель не подвел и сегодня начал выкатывать обновления до MIUI 12 для 13 моделей смартфонов, причем как для устройств Xiaomi, так и для Redmi.
Как сообщается, стабильная MIUI 12 рассылается по воздуху поэтапно и ее уже начали получать владельцы следующих аппаратов:
  • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Mi 10 Lite);
  • Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition и Mi 9 Pro 5G;
  • Redmi K30, K30 Pro, K30 5G и K30 Pro Zoom;
  • Redmi K20, K20 Pro и K20 Pro Exclusive Edition.
К сожалению, речь пока идет о китайской версии MIUI 12 (CN), глобальные и другие версии оболочки ожидаются немного позднее.