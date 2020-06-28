Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для 13 смартфонов

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Mi 10 Lite);

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition и Mi 9 Pro 5G;

Redmi K30, K30 Pro, K30 5G и K30 Pro Zoom;

Redmi K20, K20 Pro и K20 Pro Exclusive Edition.

Вчера было официально объявлено о том, что с сегодняшнего дня компания Xiaomi начнет выпуск стабильных прошивок MIUI 12 для смартфонов Redmi. Производитель не подвел и сегодня начал выкатывать обновления до MIUI 12 для 13 моделей смартфонов, причем как для устройств Xiaomi, так и для Redmi.Как сообщается, стабильнаярассылается по воздуху поэтапно и ее уже начали получать владельцы следующих аппаратов:К сожалению, речь пока идет о китайской версии MIUI 12 (CN), глобальные и другие версии оболочки ожидаются немного позднее.