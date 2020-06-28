Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для 13 смартфонов

Вчера было официально объявлено о том, что с сегодняшнего дня компания Xiaomi начнет выпуск стабильных прошивок MIUI 12 для смартфонов Redmi. Производитель не подвел и сегодня начал выкатывать обновления до MIUI 12 для 13 моделей смартфонов, причем как для устройств Xiaomi, так и для Redmi.
Как сообщается, стабильная MIUI 12 рассылается по воздуху поэтапно и ее уже начали получать владельцы следующих аппаратов:
Как сообщается, стабильная MIUI 12 рассылается по воздуху поэтапно и ее уже начали получать владельцы следующих аппаратов:
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Mi 10 Lite);
- Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition и Mi 9 Pro 5G;
- Redmi K30, K30 Pro, K30 5G и K30 Pro Zoom;
- Redmi K20, K20 Pro и K20 Pro Exclusive Edition.