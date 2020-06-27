Xiaomi заменит аккумулятор на вашем смартфоне почти даром

Кто не помнит скандал, который случился с Apple пару лет назад, когда крупнейшая корпорация была поймана на умышленном снижении производительности процессоров в смартфонах с целью заботы об аккумуляторах? После этого Apple запустила программу по замене аккумулятором за символическую сумму. Похожая услуга теперь доступна и фанатам Xiaomi.



Буквально несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Xiaomi запускает программу замены аккумуляторов в смартфонах, которые были выпущены 4 года назад. Замена обойдется в 49 юаней (порядка 7 долларов) и это стоимость с учетом работы специалиста.



С новой программой многие пользователи могут оставить свой старый смартфон и не менять его еще какое-то время. Пока есть одна проблема: программа распространяется только на территории Китая. Будет ли доступна услуга за пределами этой страны - пока неизвестно.