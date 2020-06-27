Xiaomi готовит еще один смартфон серии Redmi Note 9

Как известно, компания Xiaomi уже выпустила ряд достаточно интересных смартфонов линейки Redmi Note 9, но, как сообщают инсайдеры, производитель готовит еще один аппарат этой серии.В частности, довольно известный сетевой информатор, скрывающийся под ником Digital Chat Station, утверждает, что в ближайшее время на рынок выйдет, оснащенный IPS-дисплеем с частотой обновления картинки 120 Гц, 5G-платформой Qualcomm Snapdragon 765G, основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Кстати, такую же информацию немного позднее привел на своей страничке в Twitter индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore).Что любопытно, по спецификациям будущая новинка очень напоминает Redmi K30i 5G, но так как линейка Redmi K стоит выше серии Redmi Note, то новая модель Redmi Note 9 5G теоретически будет дешевле аналога и ориентирована на другие регионы продаж.Помимо этого, в Сети ходят слухи о том, что компания Xiaomi выпустит на рынок самый доступный смартфон с поддержкой сетей 5G, которым станет именно Redmi Note 9 5G