Xiaomi готовит еще один смартфон серии Redmi Note 9

Как известно, компания Xiaomi уже выпустила ряд достаточно интересных смартфонов линейки Redmi Note 9, но, как сообщают инсайдеры, производитель готовит еще один аппарат этой серии.
В частности, довольно известный сетевой информатор, скрывающийся под ником Digital Chat Station, утверждает, что в ближайшее время на рынок выйдет Redmi Note 9 5G, оснащенный IPS-дисплеем с частотой обновления картинки 120 Гц, 5G-платформой Qualcomm Snapdragon 765G, основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Кстати, такую же информацию немного позднее привел на своей страничке в Twitter индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore).
Что любопытно, по спецификациям будущая новинка очень напоминает Redmi K30i 5G, но так как линейка Redmi K стоит выше серии Redmi Note, то новая модель Redmi Note 9 5G теоретически будет дешевле аналога и ориентирована на другие регионы продаж.
Помимо этого, в Сети ходят слухи о том, что компания Xiaomi выпустит на рынок самый доступный смартфон с поддержкой сетей 5G, которым станет именно Redmi Note 9 5G
В частности, довольно известный сетевой информатор, скрывающийся под ником Digital Chat Station, утверждает, что в ближайшее время на рынок выйдет Redmi Note 9 5G, оснащенный IPS-дисплеем с частотой обновления картинки 120 Гц, 5G-платформой Qualcomm Snapdragon 765G, основной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Кстати, такую же информацию немного позднее привел на своей страничке в Twitter индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore).
Что любопытно, по спецификациям будущая новинка очень напоминает Redmi K30i 5G, но так как линейка Redmi K стоит выше серии Redmi Note, то новая модель Redmi Note 9 5G теоретически будет дешевле аналога и ориентирована на другие регионы продаж.
Помимо этого, в Сети ходят слухи о том, что компания Xiaomi выпустит на рынок самый доступный смартфон с поддержкой сетей 5G, которым станет именно Redmi Note 9 5G