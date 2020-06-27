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» » Xiaomi выпустила мини-ПК Ningmei всего за 210 долларов
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Xiaomi выпустила мини-ПК Ningmei всего за 210 долларов

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MobilZone
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Компания Сяоми на площадке коллективного финансирования представила персональный компьютер, выполненный в компактном форм-факторе. Модель получила название Xiaomi Ningmei CR100 Mini PC, ее габариты составляют всего 192x188x54 мм при весе в 760 грамм.

Малые размеры не означают, что компьютер обладает слабыми техническими характеристиками. Совсем наоборот, устройство получило четырехъядерный процессор Intel J4105 в сочетании с Intel HD Graphics 600. Объем оперативной памяти типа DDR4 равняется 4 гигабайтам, а объем SSD-накопителя составляет 256 Гб.
Для охлаждения настольного ПК Xiaomi используется один встроенный кулер. Также для снижения температуры внутренних элементов предусмотрено наличие четырехсторонней вакуумной теплоотводящей конструкции.
За качество звука отвечают встроенные двухканальные динамики.

Для подключения сторонних устройств и гаджетов имеются следующие разъемы:
  • USB 3.0 x 2.
  • USB Type-C x 1.
  • По одному порту HDMI, VGA и Ethernet.
  • mini jack для подключения гарнитуры.
  • Слот для чтения карт SD.
Также настольный компьютер Xiaomi оборудован двухдиапазонным Wi-Fi и беспроводным модулем Bluetooth 4.2.
На краудфандинговой площадке новинку предлагается приобрести всего за 210 долларов. Когда же модель доберется до Украины и России, то ее цена, скорее всего, перешагнет отметку в 300 долларов.