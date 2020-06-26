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Otix Phone 30 - новый флагман Xiaomi или очередной обман

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MobilZone
132
Несколько дней назад на просторах интернета мне удалось найти информацию о том, что компания Xiaomi, готовит к выходу новый смартфон, который якобы станет первым в абсолютно новой линейке, под названием "Otix Phone".

Но глядя на предоставленную информацию, у меня закрались сомнения в её достоверности, поэтому давайте разбираться вместе...
Начать хотелось бы с того, что на сайте Slashleaks, который специализируется на публикации утечек о различных смартфонах и гаджетах, появился постер с изображением странного телефона:

Модель под названием "Xiaomi Otix Phone 30" отличают достаточно революционный (для Xiaomi) внешний вид и целых 5 камер на задней панели, кроме того пользователи обратили внимание на то, что на задней крышке есть только надпись "Otix", что может означать только одно - перед нами возможно новая линейка смартфонов, а может быть даже суббренд, по типу Redmi.


Характеристики

Если верить источнику, смартфон отличают просто невообразимые технические характеристики, судите сами:
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 865 который будет работать в паре с 12 ГБ самой быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5.
  • Размер внутреннего хранилища составит от 256 до 512 ГБ
  • Практически безрамочный AMOLED дисплей имеет разрешение 4К (3840 на 1644)
  • Если говорить о составе камер, то на задней панели будут располагаться: основной модуль на 108 МП, телевик, широкоугольный модуль, камера для замера глубины и размытия портретов и аналог Lidar модуля, который установлен в последних версиях iPhone.
Помимо прочего был предоставлен снимок экрана из приложения Geekbench, якобы с ещё более полной информацией об устройстве
В сети сразу же было выдвинуто несколько теорий, одна из которых гласила, что это и есть ожидаемое многими продолжение (точнее перерождение) линейки Mi Mix, а другие, в том числе и я, усомнились в правдоподобности предоставленных данных.


Во-первых я не думаю, что Xiaomi имеет смысл выпускать смартфон, который по сути на голову выше представленного не так давно Mi 10 Pro, а во-вторых 4K разрешение, 3D датчик, скриншот Geekbench на русском языке и то как выполнен сам постер, слабо стыкуются с тем как обычно происходят утечки от Xiaomi.
Предлагаю Вам высказать ваше мнение о том фейк это, или всё таки есть вероятность что это реально существующий телефон ?