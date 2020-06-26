Глава компании Xiaomi показал свои любимые смартфоны

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6 Silver

EditionXiaomi Mi 10 Pro





Сегодня генеральный директор и основатель китайской компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) показал три своих любимых смартфона производстваТак, глава компании выделил Xiaomi Mi Mix 2, представленный осенью 2017 года и получивший цельный керамический корпус, специальное издание Xiaomi Mi 6 Silver Edition, который можно использовать как зеркало, и актуальный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro, который вобрал в себя все лучшее из мира смартфоностроения.Напомним, флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были представлены в Китае ещё в феврале этого года, а 27 марта состоялась уже глобальная презентация этих аппаратов.