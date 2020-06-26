Премьера Qualcomm Snapdragon 865+ ожидается в июле

В Сети уже не раз появлялась информация о том, что американский чипмейкер Qualcomm готовит к выпуску платформу, которая, по сути, станет разогнанной версией актуального флагманского чипа Snapdragon 865. Судя по информации инсайдеров, Snapdragon 865+ будет также состоять из трех кластеров по схеме 1x 3,1 ГГц, 3x 2,4 ГГц и 4x 1,8 ГГц, тогда как у Snapdragon 865 высокопроизводительное ядро работает на максимальной частоте 2,84 ГГц.Сегодня достаточно известный инсайдер Ice Universe рассказал о том, что чипсет Qualcomm Snapdragon 865+ будет представлен уже в следующем месяце и станет основой для большинства флагманских аппаратов второй половины года. В частности, ожидается что обновленную платформу получат такие аппараты, как Xiaomi Mi 10 Pro Plus, Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G и Asus ROG Phone 3.Кроме того, недавно в бенчмарке AnTuTu появились результаты теста неизвестного смартфона, основанного на чипе Snapdragon 865+, который набрал рекордные 667 253 балла.