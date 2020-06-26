Появились новые подробности о смартфоне Redmi K40

На просторах Сети уже третий месяц ходят слухи о том, что компания Xiaomi в скором готовится представить свой новый смартфон с модельным номером M2006J10C, которым, по всей видимости, является Redmi K40. А вчера в Сети появился тизер, на котором показана грядущая новинка бренда Redmi и указаны ключевые характеристики устройства.



Как ожидается, Redmi K40 получит IPS-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, 5G-платформу MediaTek Dimensity 1000+, квадрокамеру с главным датчиком изображения Sony IMX686 на 64 Мп, а также аккумулятор неизвестной ёмкости с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.



По неподтвержденной информации, Redmi K40 будет представлен уже в следующем месяце.

Помимо этого, в ближайшем будущем ожидается премьера молодежного смартфона Xiaomi Mi CC 10 с продвинутой камерой и обновленного флагмана Xiaomi Mi 10 Pro Plus на платформе Qualcomm Snapdragon 865+.