Смартфон Xiaomi Redmi 9A выходит на рынок

В ближайшие дни может состояться официальная презентация нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9A. Модель в первое время будет продаваться в Индии, а только потом появится в магазинах в других странах мира.Ожидается, что Редми 9А станет самым доступным смартфоном в линейке бренда, но при этом получит весьма достойные характеристики. Так, работа гаджета будет организована на процессоре MediaTek Helio G25 SoC, а минимальный объем оперативной памяти составит 3 Гб.Диагональ экрана будет 6,53 дюйма, разрешение – HD+. На дисплее оборудовано отверстие под фронтальную камеру, разрешение которой составит 5 мегапикселей. У основного фотосенсора этот показатель составит 13 MP.На тыльной стороне корпуса предусмотрен также сканер отпечатков пальцев.За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, а для пополнения емкости используется 10-ваттная зарядка.Смартфон Redmi 9A также будет поддерживать однополосную связь 2.4G Wi-Fi и сеть 4G.Ориентировочно, стоимость новинки для индийского рынка составит около 100 долларов за модель в базовой комплектации.