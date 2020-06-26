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Смартфон Xiaomi Redmi 9A выходит на рынок

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MobilZone
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В ближайшие дни может состояться официальная презентация нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9A. Модель в первое время будет продаваться в Индии, а только потом появится в магазинах в других странах мира.

Ожидается, что Редми 9А станет самым доступным смартфоном в линейке бренда, но при этом получит весьма достойные характеристики. Так, работа гаджета будет организована на процессоре MediaTek Helio G25 SoC, а минимальный объем оперативной памяти составит 3 Гб.
Диагональ экрана будет 6,53 дюйма, разрешение – HD+. На дисплее оборудовано отверстие под фронтальную камеру, разрешение которой составит 5 мегапикселей. У основного фотосенсора этот показатель составит 13 MP.
На тыльной стороне корпуса предусмотрен также сканер отпечатков пальцев.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, а для пополнения емкости используется 10-ваттная зарядка.
Смартфон Redmi 9A также будет поддерживать однополосную связь 2.4G Wi-Fi и сеть 4G.
Ориентировочно, стоимость новинки для индийского рынка составит около 100 долларов за модель в базовой комплектации.