Проектор Xiaomi Wanbo T2 Free Projector всего за 85 долларов

Ассортимент проекторов компании Xiaomi пополнился очередной новинкой под названием Wanbo T2 Free Projector, которая отличается своими компактными габаритами и отличными эксплуатационными характеристиками.Проектор предназначен для выведения картинки диагональю 40-120 дюймов с минимального расстояния 1,5 метра. Максимальное удаление от экрана составляет 3 метра.Воспроизведение видео осуществляется в разрешении 1080р, показатели яркости достигают 150 ANSI люмен. Реализована также поддержка опции вертикальной коррекции трапецеидального искажения, благодаря которой даже при наведении луча под углом к экрану картинка не будет искажаться и сохранит прямоугольное правильное положение.К преимуществам новогоотносится и применение технологии диффузного отражения. Если сравнивать его с обычным отражением, то диффузная технология является более мягкой, поэтому даже при длительном просмотре видео глаза не будут сильно напрягаться.В проекторе Wanbo T2 Free Projector установлено два динамика, каждый обладает мощностью 3 Вт.В качестве системы охлаждения используется два встроенных кулера, которые эффективно отводят тепло и тем самым продлевают эксплуатационный срок светодиодный лампы. Ее заявленный ресурс составляет 20 000 часов.Для подключения внешних приборов и устройств на задней панели проектора Сяоми предусмотрены разъемы USB, HDMI и AV.В Китае новинка будет предлагаться по цене 85 долларов. Когда товар поступит в продажу в России (ориентировочно, сентябрь-октябрь 2020 года), то его стоимость подрастет на 30-50 долларов.