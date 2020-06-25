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Samsung Galaxy Note 20 Ultra - новый чип, новый функции камеры и SPen

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MobilZone
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Ранее было много разговоров о том, что серия Note 20 будет являться по сути Galaxy S20 Ultra, но с S Pen.
Недавно мы обнаружили, что это неправда. Note 20 Ultra предложит несколько существенных обновлений.


Согласно Ice Universe, Galaxy Note 20 будет упакован в обновленную версию чипа Qualcomm 2020 года, а именно Snapdragon 865 Plus.

В 2019 году у Qualcomm также были разные версии флагманского чипа , с Snapdragon 855 и 855+.
И, кажется, то же самое происходит и в этом году. Интересно, что директор Meizu недавно заявлял, что в этом году не будет Snapdragon 865 Plus. Но все идет к тому, что это не так.
Согласно ранним утечкам тестов, 865+ станет первым чипсетом, преодолевшим скоростной барьер 3 ГГц, что сделает его самым мощным мобильным чипсетом. Кстати, у Note 20 также будет новый модернизированный процессор Exynos, изготовленный на 6-нм узлах. Этот чипсет будет предлагать производительность примерно на 1-3% лучше, чем 7-нм Snapdragon 865, но пока нет информации о том, как он будет работать против 865+.

Как бы то ни было, спецификации Galaxy Note 20 Ultra также включают дисплей LTPO, что приведет к повышению эффективности и увеличению срока службы батареи. Кроме того, QHD + и 120 Гц могут быть включены одновременно, чего вы не можете сделать на S20 Ultra.
Также будут новые функции камеры, за которыми следуют новые функции S Pen, но какие конкретно это функции мы пока не знаем.
В любом случае, мы услышим довольно много о Note 20 в ближайшие дни, поэтому не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе всех обновлений.