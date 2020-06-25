Смартфон Samsung с шестью камерами в разработке

Samsung, мягко говоря, не новичок в инновациях и впечатляющих технологиях. В конце концов, это был первый бренд, который выпустил в продажу смартфон со сгибаемым дисплеем, который требует инноваций практически во всех областях.
Это также первая компания, разработавшая сенсор камеры для смартфона на 108 Мп. Теперь, недавно опубликованный патент показывает, что компания работает над впечатляющей настройкой камеры смартфона с шестью датчиками.
Южнокорейский гигант смартфонов подал заявку на патент, который показывает, что в комплектацию смартфона с шестью камерами входят наклоняемые датчики изображения. 55-страничный патентный документ под названием «Устройство и способ управления несколькими камерами для цифровой фотографии» объясняет, как Samsung планирует использовать пять широкоугольных камер и телеобъектив для улучшения качества изображения в широком диапазоне сценариев. У компании также есть другие варианты датчиков камеры в работе.
Каждый из датчиков камеры, указанных в патенте Samsung, можно наклонять независимо друг от друга, и эту функцию можно использовать для оптимизации камеры в различных сценариях.
Например, датчики слева и справа могут быть наклонены к краям, в то время как датчики камеры в центре могут быть установлены вперед, таким образом мы получим шикарное панорамное изображение.
Информация от всех датчиков может быть объединена для создания высококачественного изображения. Настройку камеры также можно использовать для съемки панорамных сцен с эффектами боке.
Согласно патенту Samsung, многокамерная установка с наклоняемыми датчиками может использоваться для получения более четких изображений в условиях низкой освещенности. Такие настройки также помогают в достижении лучшего диапазона фокусировки и более высокого динамического диапазона в различных сценариях, чего не могут сделать камеры смартфонов текущего поколения. Эту технологию также можно использовать для захвата более широких видео с лучшей стабилизацией изображения и диапазоном фокусировки.
Фотосъемка на смартфоне может стать действительно интересной, если а Samsung доведет эту запатентованную технологию в реальном устройстве.
Это также первая компания, разработавшая сенсор камеры для смартфона на 108 Мп. Теперь, недавно опубликованный патент показывает, что компания работает над впечатляющей настройкой камеры смартфона с шестью датчиками.
Южнокорейский гигант смартфонов подал заявку на патент, который показывает, что в комплектацию смартфона с шестью камерами входят наклоняемые датчики изображения. 55-страничный патентный документ под названием «Устройство и способ управления несколькими камерами для цифровой фотографии» объясняет, как Samsung планирует использовать пять широкоугольных камер и телеобъектив для улучшения качества изображения в широком диапазоне сценариев. У компании также есть другие варианты датчиков камеры в работе.
Каждый из датчиков камеры, указанных в патенте Samsung, можно наклонять независимо друг от друга, и эту функцию можно использовать для оптимизации камеры в различных сценариях.
Например, датчики слева и справа могут быть наклонены к краям, в то время как датчики камеры в центре могут быть установлены вперед, таким образом мы получим шикарное панорамное изображение.
Информация от всех датчиков может быть объединена для создания высококачественного изображения. Настройку камеры также можно использовать для съемки панорамных сцен с эффектами боке.
Согласно патенту Samsung, многокамерная установка с наклоняемыми датчиками может использоваться для получения более четких изображений в условиях низкой освещенности. Такие настройки также помогают в достижении лучшего диапазона фокусировки и более высокого динамического диапазона в различных сценариях, чего не могут сделать камеры смартфонов текущего поколения. Эту технологию также можно использовать для захвата более широких видео с лучшей стабилизацией изображения и диапазоном фокусировки.
Фотосъемка на смартфоне может стать действительно интересной, если а Samsung доведет эту запатентованную технологию в реальном устройстве.