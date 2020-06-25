Xiaomi получила патент на двухсторонний складной смартфон

Компания Xiaomi продолжает пополнять свой патентный портфель интересными решениями — недавно она получила патенты на смартфон-раскладушку, смартфон-книжку, а также на плиточный интерфейс, предназначенный для гибких смартфонов, а позавчера был одобрен патент на интересный двухсторонний складной смартфон с гибким OLED-дисплеем.На первых эскизах, сопровождающих патентную документацию, показан смартфон складывающийся по аналогии с Samsung Galaxy Fold, на на третьем изображении демонстрируется, что аппарат складывается два раза — так называемое двухстороннее сложение. В результате складной смартфон Xiaomi будет очень компактным в сложенном состоянии, а при его раскрытии будет напоминать планшет со всеми его плюсами.По всей видимости, такое решение все еще далеко от массового производства, но вполне возможно, что подобный смартфон уже находится в стадии разработки.Что любопытно, данный патент на рассмотрение был подан компаниейеще 14 декабря 2018 года, но был утвержден Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая только позавчера, 23 июня.