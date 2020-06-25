Xiaomi получила патент на двухсторонний складной смартфон

Компания Xiaomi продолжает пополнять свой патентный портфель интересными решениями — недавно она получила патенты на смартфон-раскладушку, смартфон-книжку, а также на плиточный интерфейс, предназначенный для гибких смартфонов, а позавчера был одобрен патент на интересный двухсторонний складной смартфон с гибким OLED-дисплеем.
На первых эскизах, сопровождающих патентную документацию, показан смартфон складывающийся по аналогии с Samsung Galaxy Fold, на на третьем изображении демонстрируется, что аппарат складывается два раза — так называемое двухстороннее сложение. В результате складной смартфон Xiaomi будет очень компактным в сложенном состоянии, а при его раскрытии будет напоминать планшет со всеми его плюсами.
По всей видимости, такое решение все еще далеко от массового производства, но вполне возможно, что подобный смартфон уже находится в стадии разработки.
Что любопытно, данный патент на рассмотрение был подан компанией Xiaomi еще 14 декабря 2018 года, но был утвержден Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая только позавчера, 23 июня.
На первых эскизах, сопровождающих патентную документацию, показан смартфон складывающийся по аналогии с Samsung Galaxy Fold, на на третьем изображении демонстрируется, что аппарат складывается два раза — так называемое двухстороннее сложение. В результате складной смартфон Xiaomi будет очень компактным в сложенном состоянии, а при его раскрытии будет напоминать планшет со всеми его плюсами.
Что любопытно, данный патент на рассмотрение был подан компанией Xiaomi еще 14 декабря 2018 года, но был утвержден Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая только позавчера, 23 июня.