ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:22
Проектор Xiaomi Wanbo T2 Free Projector всего за 85 долларов
17:30
Samsung Galaxy Note 20 Ultra - новый чип, новый функции камеры и SPen
16:47
Смартфон Samsung с шестью камерами в разработке
15:44
Xiaomi получила патент на двухсторонний складной смартфон
12:57
Смартфон Poco M2 может стать клоном аппарата Redmi 9
20:56
Смартфон Poco M2 может стать клоном аппарата Redmi 9
16:48
Нововведения от OPPO Украина, которые улучшают опыт украинских пользователей
15:14
Xiaomi M2006J10C замечен в SRRC — ждем Redmi K40
12:12
Умная мышка Xiaomi XiaoAI Mouse c голосовым помощником
эксклюзив
19:27
ColorOS делает доступным Android 11 Beta для тестирования на смартфонах Find X2 Серии
19:14
Премьера смартфона Redmi 9A ожидается уже завтра
16:54
Для Poco F2 Pro выпущено обновление на Android 11 Beta 1
15:12
iPhone 12 меняет правила игры
13:14
Топ-5 электрических зубных щеток Xiaomi
20:17
TSMC приступила к производству чипа Qualcomm Snapdragon 875
17:22
Honor X10 Max 5G - когда казалось что больше уже некуда
16:09
Huawei приступила к распространению EMUI 10.1 в Украине
13:48
Настройка на Xiaomi, о которой мало кто знает
12:09
Смартфон Redmi на Dimensity 1000+ выйдет через два месяца
21:36
Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото
18:50
Новый 108 мп сенсор от Samsung
18:42
Samsung Galaxy Note 20 получит мощный Exynos 992
15:15
Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10
14:07
Xiaomi NextClass.ai NX1: удобный и компактный планшет-моноблок
14:00
Новинка Black Shark первой получит 100-ваттную зарядку
11:00
Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео
10:00
Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере
20:00
Смартфон Poco M2 Pro прошел сертификацию BIS в Индии
17:25
Вышла стабильная MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro
16:55
Умный кошачий лоток Xiaomi Catlink Lite: максимум удобства при уходе за котом
18:35
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок
эксклюзив
15:00
4 причины выбрать смартфон Realme 6i
13:00
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт
 Больше новостей
» » Смартфон Poco M2 может стать клоном аппарата Redmi 9
-

Смартфон Poco M2 может стать клоном аппарата Redmi 9

Поделиться:
MobilZone
203
Ожидается, что в ближайшее время бренд Poco, ушедший от Xiaomi в самостоятельное плавание и ориентированный на индийский рынок, представит свой новый смартфон Poco M2 Pro, который уже засветился в базах данных основных регуляторов. Точной информации о характеристиках новинки по-прежнему нет, но, по мнению аналитиков, как и в случае с Poco F2 Pro и Redmi K30 Pro, Poco M2 Pro будет клоном аппарата Redmi Note 9 Pro.

А сегодня на просторах Сети появилась любопытная информация о том, что компания Poco готовит более доступную модель, которая, по всей видимости, на рынок выйдет под коммерческим названием Poco M2.

Так, в базе данных регулятора BIS, помимо моделей M2004J19G, M2004J19I, M2004J19C и M2004J19AG, которые относятся к бренду Redmi, присутствует модель M2004J19PI, которая является смартфоном торговой марки Poco.


Вполне логично аналитики сходятся во мнении о том, что аппарат M2004J19PI станет клоном смартфона Redmi 9, переименованным в Poco M2, и будет самым доступным аппаратом бренда Poco на рынке.

Официальной информации от Xiaomi и Poco по этому поводу нет и подготовка к выпуску модели Poco M2 может оказаться обычным слухом.