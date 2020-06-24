Смартфон Poco M2 может стать клоном аппарата Redmi 9

Ожидается, что в ближайшее время бренд Poco, ушедший от Xiaomi в самостоятельное плавание и ориентированный на индийский рынок, представит свой новый смартфон Poco M2 Pro, который уже засветился в базах данных основных регуляторов. Точной информации о характеристиках новинки по-прежнему нет, но, по мнению аналитиков, как и в случае с Poco F2 Pro и Redmi K30 Pro, Poco M2 Pro будет клоном аппарата Redmi Note 9 Pro.



А сегодня на просторах Сети появилась любопытная информация о том, что компания Poco готовит более доступную модель, которая, по всей видимости, на рынок выйдет под коммерческим названием Poco M2.



Так, в базе данных регулятора BIS, помимо моделей M2004J19G, M2004J19I, M2004J19C и M2004J19AG, которые относятся к бренду Redmi, присутствует модель M2004J19PI, которая является смартфоном торговой марки Poco.



Вполне логично аналитики сходятся во мнении о том, что аппарат M2004J19PI станет клоном смартфона Redmi 9, переименованным в Poco M2, и будет самым доступным аппаратом бренда Poco на рынке.



Официальной информации от Xiaomi и Poco по этому поводу нет и подготовка к выпуску модели Poco M2 может оказаться обычным слухом.