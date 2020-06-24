Xiaomi M2006J10C замечен в SRRC — ждем Redmi K40

В последнее время еще не представленный смартфон компании Xiaomi с модельным номеромпоявляется в базах данных различных регуляторов, а теперь он засветился на сайте SRRC — Государственного комитета по регулированию радиосвязи Китая. К сожалению, по данным агентств по сертификации, известно лишь о том, что аппарат будет поддерживать зарядку мощностью 33 Вт.Также неясно, под каким коммерческим названием модель Xiaomi M2006J10C будет представлена на рынке, но существует две возможных версии.Во-первых, под номером M2006J10C может проходить новинка бренда Redmi, вероятно Redmi K40, оснащенный IPS-экраном с высокой частотой обновления изображения и основанный на 5G-платформе MediaTek Dimensity 1000+, который станет высокопроизводительным устройством среднего уровня с поддержкой сетей пятого поколения.По второй версии, под маркировкой M2006J10C скрывается молодежный смартфон Xiaomi Mi CC 10, которому приписывают OLED-дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, 5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G, камеру с главным датчиком изображения на 108 Мп и 12х оптическим зумом, а также модуль NFC.Что в результате представит Xiaomi мы узнаем уже совсем скоро, так как факт получения аппаратом основных сертификатов говорит о том, что анонс уже не за горами.