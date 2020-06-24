Умная мышка Xiaomi XiaoAI Mouse c голосовым помощником

На краудфандинговой площадке компании Сяоми идет сбор средств на выпуск новой умной компьютерной мышки под названием Xiaomi XiaoAI Mouse. Внешне она мало чем отличается от Mi Wireless Mouse , которая оказалась востребованной как среди офисных работников, так и любителей видеоигр.Ключевое отличие новинки от мышки Mi Wireless Mouse заключается в наличии дополнительной кнопки на лицевой стороне корпуса. Кнопка специально выполнена в красном цвете, чтобы пользователь случайно ее не нажимал во время работы.Данная клавиша необходима для запуска голосового помощника. Для записи команды кнопка должна постоянно удерживаться: как только пользователь ее отпустит, то ввод команды прекращается. По заявлениям компании-производителя, новая компьютерная мышка Xiaomi распознает значительное количество команд, в том числе с ее помощью можно открыть любой документ или, например, выключить компьютер. Через голосовые команды можно также управлять приборами, входящими в состав умного дома Xiaomi.Существенное преимущество гаджета – распознавание голоса пользователя, поэтому, используя мышку, можно быстро набирать текст. Кроме того, устройство поддерживает голосовой перевод с китайского на английский, корейский и японский языки. Как только мышка поступит на европейский рынок, а это планируется уже в сентябре 2020 года, то будет реализована и поддержка основных европейских языков, в том числе русского.Корпус мышки изготавливается из пластика, однако для изготовления колесика прокрутки используется металл. Изделие является беспроводным. Питание организовано от встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч. Полного заряда хватает на 30 дней интенсивной эксплуатации, а в режиме ожидания мышка Сяоми продержится в течение 180 дней. Зарядка осуществляется через кабель USB-C.На площадке коллективного финансирования компьютерная мышка Xiaomi XiaoAI Mouse предлагается по 18 долларов, однако после поступления в широкую продажу ее цена подрастет на 10-15 долларов.