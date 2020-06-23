ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:27
ColorOS делает доступным Android 11 Beta для тестирования на смартфонах Find X2 Серии
19:14
Премьера смартфона Redmi 9A ожидается уже завтра
16:54
Для Poco F2 Pro выпущено обновление на Android 11 Beta 1
15:12
iPhone 12 меняет правила игры
13:14
Топ-5 электрических зубных щеток Xiaomi
20:17
TSMC приступила к производству чипа Qualcomm Snapdragon 875
17:22
Honor X10 Max 5G - когда казалось что больше уже некуда
16:09
Huawei приступила к распространению EMUI 10.1 в Украине
13:48
Настройка на Xiaomi, о которой мало кто знает
12:09
Смартфон Redmi на Dimensity 1000+ выйдет через два месяца
21:36
Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото
18:50
Новый 108 мп сенсор от Samsung
18:42
Samsung Galaxy Note 20 получит мощный Exynos 992
15:15
Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10
14:07
Xiaomi NextClass.ai NX1: удобный и компактный планшет-моноблок
14:00
Новинка Black Shark первой получит 100-ваттную зарядку
11:00
Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео
10:00
Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере
20:00
Смартфон Poco M2 Pro прошел сертификацию BIS в Индии
17:25
Вышла стабильная MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro
16:55
Умный кошачий лоток Xiaomi Catlink Lite: максимум удобства при уходе за котом
18:35
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок
эксклюзив
15:00
4 причины выбрать смартфон Realme 6i
13:00
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт
12:00
Новые смарт часы Galaxy Watch вернут физический безель
10:00
Релиз OnePlus Z все ближе и ближе
08:00
Samsung Galaxy A51 - официальный апдейт One UI 2.1
06:28
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
эксклюзив
21:53
Samsung Galaxy Unpacked 2020 впервые пройдет в режиме онлайн
эксклюзив
19:00
Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G
17:30
Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе
16:24
Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру
эксклюзив
Бесплатно
16:14
Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco
 Больше новостей
» » ColorOS делает доступным Android 11 Beta для тестирования на смартфонах Find X2 Серии
-

ColorOS делает доступным Android 11 Beta для тестирования на смартфонах Find X2 Серии

Поделиться:
MobilZone
213

23 июня, 2020, Киев, Украина — ColorOS сегодня объявили о наличии обновления Android 11 Beta для недавно презентованного флагмана OPPO Find X2. Серия Find X2 — одна из первых в мире серий смартфонов, на которых будет доступна версия Android 11 Beta для первых пользователей. Доступное с сегодняшнего дня обновление Android 11 Beta для смартфонов Find X2 серии является свидетельством тесного партнерства ColorOS и Google по обеспечению высокомобильной, эффективной, интеллектуальной и хорошо разработанной операционной системы на базе Android для мобильных устройств.

После анонса обновления Android 11 Beta, Генри Ван, СЕО ОPPO AED Украина, сказал: «OPPO имеет более 350 тысяч пользователей и является одним из ключевых партнеров Google во всем мире, который взаимодействует с огромной и разнообразной базой пользователей. Тесно сотрудничая с командой Android, ColorOS будут собирать отзывы из первых уст об Android 11 Beta для выявления, исправления и улучшения функций для разработчиков Android и конечных пользователей».

Несколько функций, объявленных Google на базе Android 11 Beta, уже есть в ColorOS, например, обновленный темный режим и встроенный рекодер экрана. Первая версия обновления Android 11 Beta на смартфонах ОPPO Find X2 серии будет включать их вместе с такими новыми функциями на базе Android, как:

  1. Выделенный раздел «Беседы» в меню уведомлений, где вы сможете легко просматривать чаты, приглашать новых друзей и определять приоритетность чатов из разных приложений.

  2. Новый всплывающий интерфейс Bubbles UI для приложений для обмена сообщениями, который позволяет пользователям создавать всплывающие окна для индивидуальных чатов для улучшения многозадачности.

  3. Улучшенная защита конфиденциальности с автоматическим сбросом настроек и расширенными функциями фонового режима.

В своих следующих бета-версиях ColorOS включат дополнительные функции Android 11 Beta.

Помимо основных функций Android 11, настройки ColorOS, сделанные для смартфонов ОPPO Find X2 серии, будут оставаться доступными, включая все пиксельные Omni-Directional PDAF камеры, HDR видео, AI Nature Tone дисплей и OPPO Share. 

Разработчики и первые пользователи могут скачать обновления здесь, начиная с сегодняшнего дня, для всех телефонов Find X2 серии. Обратите внимание, что бета-версия может содержать ошибки и неточности, ведь она проходит режим тестирования и не является финальной официальной версией обновления.

О ColorOS

ColorOS — это специально настроенная, эффективная, интеллектуальная и тщательно разработанная операционная система на базе Android. Имея более 350 тысяч пользователей во всем мире, ColorOS поддерживает более 80 языков, включая английский, хинди, тамильский, бахаса (индонезийский язык). 